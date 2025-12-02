Hoeness chỉ trích Slot vì để Wirtz lu mờ

Florian Wirtz chưa đáp ứng kỳ vọng trong màu áo Liverpool, và Uli Hoeness cho rằng nguyên nhân đến từ chính môi trường mới của tiền vệ người Đức.

Florian Wirtz đang nỗ lực hoà nhập với Liverpool.

Chủ tịch danh dự của Bayern Munich nhận định đội hình Liverpool “quá nhiều siêu sao ham bóng”, khiến Wirtz không thể trở thành trung tâm như thời còn khoác áo Bayer Leverkusen.

Hoeness cũng khẳng định Arne Slot không giữ lời hứa khi chiêu mộ Wirtz. Theo ông, HLV người Hà Lan từng cam kết trao cho Wirtz vai trò số 10 và xây dựng hàng công xoay quanh anh. Tuy nhiên, Wirtz lại nhận áo số 7 và phải thi đấu đa năng, nhiều lần bị đẩy sang cánh trái.

“Tội nghiệp Florian Wirtz, cậu ấy chẳng có bóng để chơi. Salah, Szoboszlai và những người khác đều muốn xử lý bóng theo ý mình”, Hoeness nói trên Bild.

Ông còn mỉa mai rằng Liverpool “có lẽ cần năm quả bóng” để thỏa mãn tất cả các ngôi sao. Hoeness cũng không che giấu sự thất vọng khi Bayern thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Wirtz vào mùa hè. Cha của tiền vệ 22 tuổi trực tiếp gọi điện thông báo anh chọn Liverpool vì muốn thử thách bản thân ở Premier League.

Khởi đầu của Wirtz tại Anh đúng là không dễ dàng. Dù chơi hay trước West Ham cuối tuần qua, anh vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào tại Premier League. Anh chỉ có 521 lần chạm bóng từ đầu mùa, đứng thứ chín trong đội hình và ít hơn nhiều so với Van Dijk hay Szoboszlai, những người thường xuyên điều phối lối chơi.

Tại Leverkusen, mọi đường bóng đều đi qua chân Wirtz. Ở Liverpool, anh phải thích nghi với một cấu trúc giàu ngôi sao hơn và cạnh tranh vai trò với những cầu thủ trụ cột quen kiểm soát trận đấu. Hoeness tin rằng Slot đã không trao cho Wirtz vị trí trung tâm như từng hứa và điều này góp phần khiến phong độ anh sa sút.

Liverpool kỳ vọng Wirtz hòa nhập tốt hơn khi mùa giải trôi qua, nhưng những lời chỉ trích từ Munich tiếp tục nhắc lại câu chuyện: ngôi sao trẻ người Đức vẫn đang tìm chỗ đứng trong hệ thống mới.