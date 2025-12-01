Díaz khiến Liverpool bẽ mặt

Luis Diaz trở thành một trong những bản hợp đồng giá trị nhất của Bayern Munich mùa này, đồng thời cũng khiến nhiều CĐV Liverpool phải tiếc nuối.

Díaz rực sáng tại Bayern. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê, tiền đạo người Colombia ghi dấu ấn trực tiếp vào 22 bàn thắng từ đầu mùa trong màu áo Bayern trên mọi đấu trường, nhiều hơn tổng số bàn thắng và kiến tạo của Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Hugo Ekitike cộng lại (21).

Điều đáng nói, đây chính là nhóm tân binh mà Liverpool bỏ ra tới 450 triệu bảng để chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng gần nhất. Nhưng đóng góp của nhóm cầu thủ này lại kém hơn một mình Diaz.

Thương vụ bán Diaz sang Bayern được hoàn tất hồi tháng 7 với mức phí lên đến 72 triệu bảng. Thực tế, đây là bản hợp đồng lãi to của đội chủ sân Anfield khi họ chỉ bỏ ra 37 triệu bảng để trả cho Porto trước đó.

Ngay sau khi cập bến sân Allianz Arena, Diaz ký hợp đồng bốn năm đến năm 2029, hưởng mức lương hơn 260.000 bảng/tuần, cao gấp gần 5 lần so với mức thu nhập tại Liverpool.

Bước ngoặt tài chính đi kèm môi trường thi đấu không căng thẳng như ở Anh đã tạo nên một phiên bản toàn diện hơn của Diaz. Tại Bayern, anh trở thành mũi khoan chủ lực bên cạnh Harry Kane và Michael Olise, giúp “Hùm xám” có mạch thắng ấn tượng.

Dù HLV Arne Slot vẫn khẳng định những tân binh cần thời gian để ổn định, màn trình diễn rực rỡ của Díaz tại Bayern đang làm tăng thêm nỗi tiếc nuối tại Anfield.

Bốn bàn thắng trận Arsenal đè bẹp Bayern Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.