Chiesa lại lỡ hẹn tuyển Italy

Vừa được triệu tập trở lại sau thời gian dài vắng bóng, Federico Chiesa tiếp tục rời đội tuyển Italy vì không đủ thể trạng thi đấu.

Federico Chiesa thêm một lần lỡ hẹn với đội tuyển Italy trong bối cảnh phong độ có dấu hiệu trở lại. Sau khi hội quân tại Trung tâm huấn luyện Coverciano, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool được đội ngũ y tế đánh giá không đủ thể trạng để tham gia hai trận đấu sắp tới.

Thông báo chính thức từ đội tuyển Italy nêu rõ: “Sau khi được đánh giá tình trạng sức khỏe khi đến Trung tâm Coverciano, Chiesa được xác định là không đủ điều kiện thi đấu hai trận tiếp theo. Theo thỏa thuận với câu lạc bộ, cầu thủ này rời trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia”.

Quyết định này khép lại một lần trở lại không trọn vẹn của Chiesa trong màu áo "Azzurri". Trước đó, anh được triệu tập lần đầu kể từ sau Euro 2024, đánh dấu nỗ lực tìm lại vị trí ở đội tuyển sau quãng thời gian dài sa sút phong độ và không có chỗ đứng ổn định tại CLB.

Sau vinh quang tại Euro 2020, vận đen có lẽ vẫn chưa buông tha Federico Chiesa.

Sự vắng mặt của Chiesa buộc ban huấn luyện phải có điều chỉnh nhân sự. Nicolò Cambiaghi, tiền đạo đang khoác áo Bologna, được triệu tập bổ sung để thay thế. Đây được xem là cơ hội đáng chú ý cho Cambiaghi trong bối cảnh Italy đang tìm kiếm những phương án mới trên hàng công.

Với cá nhân Chiesa, việc tiếp tục rời đội tuyển vì vấn đề thể trạng là tín hiệu đáng lo. Anh từng là một trong những trụ cột quan trọng giúp Italy vô địch Euro 2020, nhưng những chấn thương dai dẳng cùng phong độ thiếu ổn định đang khiến sự nghiệp của cầu thủ này đi chệch khỏi quỹ đạo kỳ vọng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở đội tuyển Italy, quãng thời gian tới sẽ mang ý nghĩa quyết định với Chiesa nếu anh muốn tìm lại vị trí quen thuộc của mình.