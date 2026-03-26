Tuyển Italy trả giá cho cả một hệ thống sai lầm

Từ đỉnh cao năm 2006, tuyển Italy đang đối mặt nguy cơ lịch sử khi có thể lỡ hẹn ba kỳ World Cup liên tiếp vì những vấn đề mang tính hệ thống.

Khoảnh khắc Fabio Cannavaro nâng cao cúp vàng World Cup 2006 từng được xem là dấu mốc mở ra một chu kỳ mới cho bóng đá Italy. Nhưng gần hai thập kỷ sau, hình ảnh ấy lại trở thành một sự đối lập cay đắng với hiện tại. Italy không còn là thế lực đáng gờm, mà đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup lần thứ ba liên tiếp, điều chưa từng xảy ra với một cựu vương.

Vấn đề của Italy không nằm ở một thất bại đơn lẻ. Nó là hệ quả tích tụ qua nhiều năm, từ cách vận hành đội tuyển đến nền tảng phát triển cầu thủ. Và chiến dịch vòng loại World Cup 2026 chỉ là phần nổi của một cuộc khủng hoảng sâu hơn.

Một chiến dịch vòng loại đầy bất ổn

Nếu cần một cụm từ để mô tả hành trình của Italy, đó là “tra tấn”. Ngay từ đầu, mọi thứ đi chệch hướng khi HLV Luciano Spalletti bị sa thải chỉ sau trận thua 0-3 trước Na Uy. Quyết định này cho thấy sự thiếu ổn định trong cách điều hành, khi đội tuyển chưa kịp định hình đã phải thay đổi.

Sự xuất hiện của Gennaro Gattuso không mang lại nhiều niềm tin. Ông không phải lựa chọn hàng đầu, và thực tế cũng cho thấy những nghi ngờ đó có cơ sở. Dù Italy từng có chuỗi 5 chiến thắng, thất bại 1-4 trước Na Uy trên sân nhà đã kéo họ trở lại thực tại.

Kết quả là Italy chỉ đứng thứ hai bảng I và phải bước vào vòng play-off. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp họ rơi vào tình cảnh này, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự sa sút.

Vấn đề của tuyển Italy nằm ở gốc rễ mang tính hệ thống.

Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở tâm lý. Những thất bại trước Thụy Điển năm 2018 và Bắc Macedonia năm 2022 vẫn còn ám ảnh. Play-off không còn là cơ hội sửa sai, mà trở thành nỗi sợ.

Trong bối cảnh đó, việc phải đối đầu Bắc Ireland, rồi có thể là Wales hoặc Bosnia & Herzegovina, không còn là thử thách đơn thuần. Nó là bài kiểm tra về bản lĩnh, thứ mà Italy từng có thừa, nhưng giờ không còn chắc chắn.

Gốc rễ khủng hoảng nằm ở hệ thống

Để hiểu vì sao Italy rơi vào tình cảnh hiện tại, cần nhìn sâu hơn vào nền tảng. Đội hình vô địch World Cup 2006 không phải sản phẩm ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một hệ thống đào tạo bài bản, được xây dựng từ cấp độ trẻ.

Những cái tên như Buffon, Cannavaro, Totti hay Del Piero đều trưởng thành trong môi trường mà cầu thủ nội địa được trao cơ hội. Khi đó, Serie A có quy định hạn chế cầu thủ ngoài châu Âu, giúp các tài năng Italy tích lũy kinh nghiệm từ rất sớm.

Nhưng mọi thứ thay đổi sau phán quyết Bosman năm 1995. Các CLB mở cửa cho cầu thủ ngoại, và theo thời gian, điều đó khiến cơ hội dành cho cầu thủ bản địa giảm đi.

Serie A giờ không còn những tên tuổi xuất chúng.

Ngày nay, Serie A phụ thuộc nhiều vào nguồn cầu thủ nước ngoài. Ngay cả trong bối cảnh tài chính hạn chế, các CLB vẫn ưu tiên những tài năng trẻ từ bên ngoài hơn là phát triển cầu thủ Italy.

Song song với đó là vấn đề kinh tế. Serie A không còn cạnh tranh về doanh thu với Premier League hay các giải đấu lớn khác. Sân vận động chậm được cải thiện, nguồn thu thương mại hạn chế, khiến các CLB khó đầu tư dài hạn.

Hệ quả là hệ thống đào tạo trẻ không còn sản sinh đủ cầu thủ chất lượng. Một thống kê đáng chú ý: chỉ 8 trong số 487 bàn thắng ở vòng bảng Champions League mùa này được ghi bởi cầu thủ Italy. Con số đó phản ánh rõ sự thiếu hụt tài năng ở cấp độ cao.

Trong bối cảnh ấy, đội tuyển quốc gia không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Khi nguồn cung cầu thủ giảm sút, việc duy trì đẳng cấp trở nên khó khăn.

Italy vẫn có những kết quả tích cực nhất định, như chức vô địch Euro 2020. Nhưng đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi, không đủ để che lấp những vấn đề mang tính hệ thống.

Giờ đây, trước mắt họ là vòng play-off, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá. Nếu thất bại, Italy sẽ đi vào lịch sử theo cách không ai mong muốn.

Từ đỉnh cao năm 2006 đến nguy cơ bị loại ba kỳ World Cup liên tiếp, hành trình của Italy là minh chứng rõ ràng cho một thực tế: bóng đá không chỉ được quyết định trên sân, mà còn phụ thuộc vào cách một nền bóng đá được xây dựng và duy trì.

Và lúc này, Italy đang trả giá cho những gì họ đã bỏ quên.