Một thất bại, Italy sẽ rơi vào khủng hoảng lịch sử

Được trao cơ hội trong bối cảnh khó khăn, Gennaro Gattuso đứng trước nhiệm vụ đưa tuyển Italy trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng.

Tuyển Italy từng là thế lực của bóng đá thế giới, nhưng gần hai thập kỷ qua lại mang hình ảnh trái ngược. Kể từ chức vô địch năm 2006, họ liên tục gây thất vọng ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, "Azzurri" vắng mặt ở hai kỳ World Cup gần nhất và lần gần đây nhất góp mặt đã từ năm 2014.

Sau chức vô địch Euro 2021, nhiều người tin Italy sẽ trở lại mạnh mẽ. Nhưng thực tế không như kỳ vọng. Họ sớm dừng bước ở Euro 2024 và tiếp tục loay hoay trong việc tìm lại bản sắc.

Sự ra đi của Luciano Spalletti vào tháng 6/2025 là hệ quả tất yếu sau chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Trong bối cảnh không có nhiều lựa chọn, Liên đoàn Bóng đá Italy đặt niềm tin vào Gennaro Gattuso.

Quyết định này mang tính mạo hiểm. Gattuso có cá tính mạnh, từng là biểu tượng của tinh thần chiến đấu, nhưng kinh nghiệm huấn luyện ở cấp độ đội tuyển gần như bằng không.

Trên thực tế, hành trình cầm quân của ông cũng thiếu sự ổn định. Từ năm 2013, Gattuso dẫn dắt nhiều CLB nhưng hiếm khi gắn bó lâu dài. Danh hiệu đáng kể nhất là Coppa Italy cùng Napoli năm 2020. Những dấu ấn đó chưa đủ để tạo sự yên tâm tuyệt đối.

Dù vậy, điều mà Italy cần lúc này không chỉ là chiến thuật. Họ cần một cú hích về tinh thần. Đây là điểm Gattuso được kỳ vọng mang lại. Ông đại diện cho thế hệ từng vô địch World Cup, hiểu áp lực và biết cách truyền lửa.

Những bước đi đầu tiên của Gattuso không tệ. Italy thắng 5 trong 6 trận dưới thời ông. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để giành vé trực tiếp đến World Cup 2026. Họ phải bước vào vòng play-off, con đường quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro.

Italy sẽ gặp Bắc Ireland ở bán kết play-off vào ngày 27/3. Nếu vượt qua, họ sẽ chạm trán Wales hoặc Bosnia & Herzegovina để tranh tấm vé cuối cùng. Đây là thử thách không hề dễ, nhất là trong bối cảnh đội tuyển chưa đạt trạng thái ổn định.

Vấn đề của Italy không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện. Nhiều chuyên gia cho rằng chất lượng cầu thủ đã suy giảm. Bóng đá Italy không còn sản sinh đều đặn những tài năng lớn như trước. Lối chơi cũng thiếu tốc độ và sự đột phá so với mặt bằng chung châu Âu.

Gattuso không thể giải quyết tất cả. Nhưng ông đang cố gắng tạo ra sự thay đổi từ những điều cơ bản. Thay vì tập trung quá nhiều vào lý thuyết, Gattuso chọn cách tiếp cận gần gũi hơn. Trước loạt trận play-off, Gattuso trực tiếp gặp gỡ từng cầu thủ để trao đổi và xây dựng sự kết nối.

Ông cũng nhận được sự hỗ trợ từ những người đồng đội cũ như Gianluigi Buffon hay Leonardo Bonucci trong ban huấn luyện. Đây là những nhân vật hiểu rõ giá trị của tinh thần tập thể và trách nhiệm khi khoác áo đội tuyển.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa nếu Italy không vượt qua vòng play-off. Họ đang đứng trước nguy cơ vắng mặt ở World Cup lần thứ ba liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử với một nhà vô địch.

Trận gặp Bắc Ireland vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Italy được đánh giá cao hơn, nhưng ở những trận đấu một mất một còn, sự chênh lệch không phải lúc nào cũng quyết định kết quả.

Với Gattuso, đây không chỉ là cơ hội đưa Italy trở lại World Cup. Đây còn là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Nếu thành công, ông có thể trở thành người hùng. Ngược lại, thất bại sẽ kéo theo những hoài nghi về lựa chọn của Liên đoàn.

Italy vẫn còn cơ hội sửa sai. Nhưng lần này, họ không được phép mắc thêm sai lầm.