Simeone chạm mốc của Maradona, hồi sinh Torino

Giovanni Simeone ghi bàn đều đặn, chạm cột mốc 81 bàn tại Italy và trở thành điểm tựa giúp Torino duy trì khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng.

Giovanni Simeone đang trải qua thời gian thăng hoa hiếm thấy trong sự nghiệp. Tiền đạo người Argentina ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất, qua đó vươn lên thành một trong những chân sút hiệu quả nhất Serie A ở giai đoạn hiện tại.

Bàn thắng mới nhất của Simeone đến trong trận gặp Milan thuộc vòng 30 Serie A hôm 22/3. Dù Torino không thể giành điểm, pha lập công đó vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Nó giúp “Cholito” chạm mốc 81 bàn thắng tại các giải đấu ở Italy, qua đó cân bằng thành tích của hai cái tên lừng danh là Diego Maradona và Cristiano Ronaldo.

Con số này không chỉ mang giá trị thống kê. Nó phản ánh hành trình bền bỉ của Simeone tại Serie A, nơi anh không phải lúc nào cũng được đánh giá cao nhưng luôn biết cách để lại dấu ấn. Ở tuổi 30, tiền đạo này đang cho thấy phiên bản ổn định và hiệu quả nhất của mình trong nhiều năm trở lại đây.

Tại Torino, Simeone là đầu tàu hàng công. Anh ghi 8 bàn từ đầu mùa, chiếm tới 25% tổng số bàn thắng của đội bóng dưới thời HLV Roberto D’Aversa. Đóng góp đó giúp Torino giữ khoảng cách 6 điểm so với nhóm xuống hạng, một lợi thế quan trọng trong cuộc đua trụ hạng căng thẳng.

Không chỉ ghi bàn, Simeone còn tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Chuỗi phong độ ấn tượng của anh góp phần trực tiếp vào hai chiến thắng trước Lazio và Parma, những trận đấu mang tính bước ngoặt với Torino. Khi đội bóng cần một người lên tiếng, Simeone đã làm đúng vai trò của mình.

So với các cầu thủ Argentina khác tại Serie A mùa này, Simeone cũng nằm trong nhóm nổi bật. Chỉ có Nico Paz với 9 bàn và Lautaro Martinez với 14 bàn là ghi nhiều hơn anh. Trong bối cảnh Torino không phải đội bóng có hàng công mạnh, thành tích của Simeone càng đáng ghi nhận.

Sự hồi sinh của Simeone càng đáng chú ý nếu nhìn lại hành trình gần đây. Mùa 2021/22, anh từng bùng nổ với 17 bàn và 6 kiến tạo trong màu áo Hellas Verona. Phong độ đó giúp anh chuyển đến Napoli với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, tại đội bóng miền Nam Italy, Simeone không có nhiều cơ hội để duy trì sự ổn định.

Việc chuyển đến Torino mở ra một chương mới. Ban đầu, anh cần thời gian để thích nghi và tìm lại cảm giác ghi bàn. Nhưng khi sự tự tin trở lại, Simeone nhanh chóng chứng minh giá trị. Anh không phải mẫu tiền đạo hào nhoáng, nhưng luôn biết cách xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm.

Ở giai đoạn quyết định của mùa giải, phong độ của Simeone có thể là yếu tố định đoạt số phận Torino. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, tiền đạo người Argentina không chỉ giúp đội bóng trụ hạng mà còn có cơ hội chạm tới những cột mốc cá nhân ấn tượng hơn.

Với Simeone, hành trình tại Italy vẫn chưa dừng lại. Và khi “Cholito” đã tìm lại bản năng săn bàn, Serie A có lý do để phải dè chừng.