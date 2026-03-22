Modric gây kinh ngạc

Tiền vệ Luka Modric chạm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp ở trận thắng 3-2 của AC Milan trước Torino tại vòng 30 Serie A rạng sáng 22/3.

Modric cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Ảnh: Reuters.

Với việc góp mặt trong đội hình xuất phát của Milan trước Torino, Modric cán mốc 550 lần ra sân tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Thành tích giúp ngôi sao người Croatia vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất kể từ mùa giải 2008/09, chỉ sau Antoine Griezmann.

Sự nghiệp của Modric trải dài qua nhiều đội bóng lớn như Tottenham, Real Madrid và hiện tại là AC Milan. Đặc biệt, quãng thời gian 13 năm khoác áo Real Madrid giúp anh trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới, giành vô số danh hiệu cao quý.

Dù bước sang tuổi 40, Modric vẫn cho thấy khả năng thích nghi ấn tượng khi chuyển sang thi đấu tại Serie A. Trong màu áo AC Milan, anh nhanh chóng hòa nhập và duy trì phong độ ổn định, đóng góp quan trọng vào lối chơi của đội bóng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Modric có 29 lần ra sân tại Serie A và ghi được 2 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên tại Italy. Những con số không chỉ phản ánh đẳng cấp mà còn cho thấy tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và khát khao cống hiến không ngừng nghỉ của tiền vệ kỳ cựu.

Với những gì thể hiện, Modric tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những biểu tượng bền bỉ và hay nhất bóng đá châu Âu. Hiện anh cùng Milan bám đuổi quyết liệt Inter Milan trong cuộc đua vô địch. Sau 30 trận, CLB này kém đội đầu bảng 5 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

