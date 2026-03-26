Mbappe đứng trước cú nhảy tài chính khổng lồ

Tiền đạo Kylian Mbappe được cho là sắp chấm dứt mối quan hệ kéo dài gần hai thập kỷ với Nike, ngay trước thềm kỳ World Cup 2026.

Theo Le Parisien, hợp đồng hiện tại giữa Mbappe và Nike trị giá 14 triệu euro/mùa sẽ hết hạn vào ngày 30/6. Đây là thời điểm cực kỳ nhạy cảm khi rơi đúng vào giai đoạn diễn ra World Cup 2026, nơi tiền đạo của Real Madrid sẽ tiếp tục là đầu tàu của đội tuyển Pháp.

Để tránh những rắc rối về hình ảnh và tài trợ trong giải đấu lớn nhất hành tinh, Nike cùng Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) được cho là đã đạt thỏa thuận gia hạn ngắn hạn thêm một tháng, đảm bảo Mbappe vẫn mang biểu tượng của Nike xuyên suốt giải đấu.

Dù vậy, khả năng hai bên “đường ai nấy đi” sau đó là rất lớn. Phía Mbappe tin rằng giá trị thương mại của anh tăng vọt, đặc biệt sau khi chuyển đến Real Madrid. Điều này khiến các điều khoản cũ không còn tương xứng, mở ra cuộc đua khốc liệt giữa các ông lớn ngành thể thao.

Adidas đang nổi lên như ứng viên hàng đầu. Thương hiệu Đức từng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn hợp đồng cũ của Mbappe tới 20 triệu euro nhưng chưa thành công. Lần này, adidas quay trở lại với đề nghị hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, Under Armour và nhiều hãng sản xuất khác cũng đang theo dõi sát sao, sẵn sàng nhập cuộc để giành chữ ký của một trong những gương mặt có giá trị thương mại cao nhất bóng đá thế giới.

Đáng chú ý, một kịch bản bất ngờ cũng đang được nhắc đến: Mbappe có thể lựa chọn hướng đi tương tự Roger Federer khi rời Nike để hợp tác với Uniqlo, chuyển sang lĩnh vực thời trang, phong cách sống thay vì thuần túy thể thao.

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược xây dựng thương hiệu toàn cầu của Mbappe, mở ra một chương mới trong sự nghiệp ngoài sân cỏ của siêu sao người Pháp.

