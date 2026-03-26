Mbappe vội vàng đính chính

  • Thứ năm, 26/3/2026 06:26 (GMT+7)
Kylian Mbappe bác bỏ thông tin Real Madrid chẩn đoán sai đầu gối, khẳng định không có nhầm lẫn trong đánh giá ban đầu.

Trong buổi họp báo cùng đội tuyển Pháp, tiền đạo này nhấn mạnh: "Thông tin nói rằng họ kiểm tra nhầm đầu gối của tôi là không đúng".

Mbappe cho rằng sự việc bị hiểu sai một phần do cách anh giao tiếp: "Có thể tôi gián tiếp gây ra điều này, vì khi không nói rõ, bạn sẽ để người khác suy diễn. Với Real Madrid, chúng tôi luôn trao đổi rất rõ ràng, cả ở Madrid lẫn Paris, nơi tôi luôn có bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu đi cùng".

Tiền đạo người Pháp dính chấn thương đầu gối trái trong trận gặp Celta ngày 7/12 tại Bernabeu. Hai ngày sau, anh được chụp cộng hưởng từ.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, khi phân tích hình ảnh, đội ngũ y tế đánh giá nhầm đầu gối phải, vốn không gặp vấn đề, sau đó thông báo anh không bị chấn thương.

Dù vậy, những cơn đau kéo dài khiến Mbappe không thể ra sân trong trận gặp Manchester City ba ngày sau đó. Trong khoảng thời gian từ 14 đến 20/12, anh vẫn thi đấu trọn vẹn ba trận, tin rằng đầu gối trái không có vấn đề.

Mbappe ghi 4 bàn trong giai đoạn này và cân bằng kỷ lục 59 bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid.

Tuy nhiên, cảm giác đau không biến mất. Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Mbappe trở lại tập luyện vào ngày 30/12 nhưng không thể hoàn thành buổi tập. Lần kiểm tra tiếp theo đã xác nhận anh bị bong gân đầu gối trái. Thực tế, Mbappe bị rách nhẹ dây chằng chéo sau, cần khoảng ba tuần hồi phục.

Tình trạng của Mbappe tiếp tục phức tạp. Anh bỏ lỡ một số trận, sau đó sang Paris để kiểm tra lại cùng trưởng bộ phận y tế Niko Mihic. Đến ngày 8/3, tiền đạo này trở lại sau khi nhận phác đồ điều trị mới từ bác sĩ Bertrand Sonnery-Cottet tại Lyon.

Đào Trần

