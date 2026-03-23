'Bạn gái tin đồn' đến xem Mbappe thi đấu

Exposito xuất hiện tại Bernabeu.
Exposito trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện trên khán đài VIP trong chiến thắng 3-2 của Real Madrid trước Atletico Madrid tại vòng 29 La Liga rạng sáng 23/3. Cô có mặt cùng người bạn thân, nam diễn viên Sergio Momo, để theo dõi một trong những trận cầu được mong chờ nhất mùa giải.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm không chỉ là sự xuất hiện của Exposito mà còn là vị trí cô ngồi. Nữ diễn viên được phát hiện trong chính khu vực VIP mà “bạn trai tin đồn” Mbappe thường xuyên theo dõi các trận đấu của Real Madrid trong thời gian anh chấn thương gần đây.
Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người. Trước đó không lâu, Exposito và Mbappe đã bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Paris, càng khiến tin đồn hẹn hò lan rộng. Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận, những lần “trùng hợp” liên tiếp khiến công chúng tin rằng mối quan hệ này đang dần trở nên rõ ràng hơn.
Trên sân, Mbappe ngồi dự bị từ đầu trận và chỉ được tung vào sân từ phút 64, trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang dẫn trước Atletico 2-1.
Ở trận đấu này, Vinícius Junior tỏa sáng với cú đúp, giúp Real Madrid giành 3 điểm quan trọng. Khoảng cách giữa “Los Blancos” và đội đầu bảng Barcelona hiện là 4 điểm.
