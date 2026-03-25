Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nguyên tắc vàng của Mbappe

  • Thứ tư, 25/3/2026 11:08 (GMT+7)
Kylian Mbappe chọn cách từ chối xem lại những bàn thắng của bản thân, tập trung phân tích đối thủ để giữ cái đầu lạnh và tránh rơi vào cảnh ảo tưởng phong độ.

Mbappe không xem lại các bàn thắng của mình.

Trong thời đại mà các video về màn trình diễn cá nhân trở thành một phần của văn hóa bóng đá, Mbappe lại đi theo hướng ngược lại. Tiền đạo người Pháp thừa nhận anh hiếm khi xem lại những bàn thắng của chính mình. Lý do đơn giản là anh không muốn bị cuốn vào cảm giác thỏa mãn và đánh mất sự tỉnh táo.

Với Mbappe, việc liên tục xem lại khoảnh khắc tỏa sáng có thể tạo ra ảo giác rằng mình đang ở đỉnh cao phong độ. Điều đó dễ khiến cầu thủ lơ là những chi tiết nhỏ, vốn là yếu tố quyết định trong bóng đá đỉnh cao. Thay vì dành thời gian cho những pha lập công đã qua, anh chọn cách nhìn về phía trước.

Mbappe chọn ''giữ đôi chân ở lại mặt đất".

Cụ thể, Mbappe tập trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu đối thủ. Anh xem cách họ di chuyển, cách hàng thủ tổ chức, và cả những khoảng trống có thể khai thác. Đó là cách tiếp cận mang tính thực dụng, nhưng lại phù hợp với môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, nơi một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể đánh đổi bằng kết quả trận đấu.

Thói quen này phản ánh rõ tư duy của một cầu thủ luôn muốn tiến bộ. Mbappe không để bản thân bị giữ lại bởi những gì làm được. Những bàn thắng, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ thuộc về quá khứ. Điều anh quan tâm là làm thế nào để tạo ra khác biệt trong trận đấu tiếp theo.

Ở góc độ rộng hơn, cách tiếp cận của Mbappe cũng là bài học cho nhiều cầu thủ trẻ. Trong bóng đá hiện đại, mạng xã hội và truyền thông dễ đẩy cảm xúc lên cao, khiến việc giữ được sự cân bằng là không đơn giản. Mbappe chọn cách cắt bỏ những yếu tố có thể khiến mình mất tập trung.

Không cần những tuyên ngôn lớn, chỉ bằng một thói quen nhỏ, tiền đạo người Pháp cho thấy vì sao anh luôn duy trì được sự ổn định ở đẳng cấp cao.

Sự khác biệt trong thành công của Real Madrid Các câu lạc bộ thường gặp rất nhiều vấn đề khi chuyển giao thế hệ. Tuy nhiên, Real Madrid lại cho chúng ta thấy sự khác biệt. Sự khác biệt ấy nằm ở chiến lược phát triển đặc biệt của câu lạc bộ này.

Sai sót khó tin của Real Madrid với Mbappe

Những tiết lộ mới đây liên quan đến chấn thương của Kylian Mbappe đang khiến nội bộ Real Madrid dậy sóng.

5 giờ trước

'Bạn gái tin đồn' đến xem Mbappe thi đấu

Nữ diễn viên Ester Exposito gây chú ý khi xuất hiện tại sân Bernabeu để theo dõi trận derby Madrid, qua đó làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ thân thiết với Kylian Mbappe.

09:14 23/3/2026

Mbappe lên tuyển, Real Madrid thấp thỏm trước canh bạc rủi ro

Sự trở lại chưa trọn vẹn của Mbappe khiến quyết định triệu tập lên tuyển Pháp trở thành nỗi lo lớn với Real Madrid.

05:30 20/3/2026

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách mang tựa đề “Zidane” của các tác giả Patrick Fort và Jean Philippe, được chỉnh lý và cập nhập thông tin mới vào năm 2018. Cuốn sách này mang đến cho độc giả những câu chuyện xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại người Pháp trong màu áo Juventus, Real Madrid và ĐTQG Pháp.

Thái Viên

Kylian Mbappe Kylian Mbappe Pháp PSG Real Madrid

    Đọc tiếp

    HLV Bangladesh de chung Xuan Son, Hoang Hen hinh anh

    HLV Bangladesh dè chừng Xuân Son, Hoàng Hên

    8 phút trước 11:20 25/3/2026

    0

    HLV Javie Penato của tuyển Bangladesh đánh giá rất cao tuyển Việt Nam, nhất là khi đội trong tay HLV Kim Sang-sik sở hữu bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

    Hakimi muon tro lai Real Madrid hinh anh

    Hakimi muốn trở lại Real Madrid

    20 phút trước 11:08 25/3/2026

    0

    Achraf Hakimi trở thành tâm điểm của những đồn đoán chuyển nhượng khi công khai hướng về Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý