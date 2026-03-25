Nguyên tắc vàng của Mbappe

Kylian Mbappe chọn cách từ chối xem lại những bàn thắng của bản thân, tập trung phân tích đối thủ để giữ cái đầu lạnh và tránh rơi vào cảnh ảo tưởng phong độ.

Mbappe không xem lại các bàn thắng của mình.

Trong thời đại mà các video về màn trình diễn cá nhân trở thành một phần của văn hóa bóng đá, Mbappe lại đi theo hướng ngược lại. Tiền đạo người Pháp thừa nhận anh hiếm khi xem lại những bàn thắng của chính mình. Lý do đơn giản là anh không muốn bị cuốn vào cảm giác thỏa mãn và đánh mất sự tỉnh táo.

Với Mbappe, việc liên tục xem lại khoảnh khắc tỏa sáng có thể tạo ra ảo giác rằng mình đang ở đỉnh cao phong độ. Điều đó dễ khiến cầu thủ lơ là những chi tiết nhỏ, vốn là yếu tố quyết định trong bóng đá đỉnh cao. Thay vì dành thời gian cho những pha lập công đã qua, anh chọn cách nhìn về phía trước.

Mbappe chọn ''giữ đôi chân ở lại mặt đất".

Cụ thể, Mbappe tập trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu đối thủ. Anh xem cách họ di chuyển, cách hàng thủ tổ chức, và cả những khoảng trống có thể khai thác. Đó là cách tiếp cận mang tính thực dụng, nhưng lại phù hợp với môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, nơi một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể đánh đổi bằng kết quả trận đấu.

Thói quen này phản ánh rõ tư duy của một cầu thủ luôn muốn tiến bộ. Mbappe không để bản thân bị giữ lại bởi những gì làm được. Những bàn thắng, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ thuộc về quá khứ. Điều anh quan tâm là làm thế nào để tạo ra khác biệt trong trận đấu tiếp theo.

Ở góc độ rộng hơn, cách tiếp cận của Mbappe cũng là bài học cho nhiều cầu thủ trẻ. Trong bóng đá hiện đại, mạng xã hội và truyền thông dễ đẩy cảm xúc lên cao, khiến việc giữ được sự cân bằng là không đơn giản. Mbappe chọn cách cắt bỏ những yếu tố có thể khiến mình mất tập trung.

Không cần những tuyên ngôn lớn, chỉ bằng một thói quen nhỏ, tiền đạo người Pháp cho thấy vì sao anh luôn duy trì được sự ổn định ở đẳng cấp cao.

