Brazil thua 10 người tuyển Pháp

Rạng sáng 27/3, Pháp đánh bại Brazil 2-1 ở trận giao hữu trên sân Gillette (Mỹ).

Mbappe tỏa sáng.

Đội tuyển Pháp tiếp tục hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng chiến thắng quả cảm trước Brazil, qua đó kéo dài chuỗi bất bại lên 8 trận (7 thắng, 1 hòa).

Dù chỉ mang tính chất thử nghiệm, trận đấu diễn ra với tốc độ và cường độ cao. Brazil sớm tạo ra cơ hội khi Raphinha thoát xuống sau đường chuyền dài, nhưng cú dứt điểm lại thiếu chính xác. Với hàng công giàu tốc độ, "Selecao" liên tục gây sức ép, song việc dâng cao đội hình cũng khiến họ lộ ra nhiều khoảng trống. Pháp nhanh chóng đáp trả bằng những pha chuyển trạng thái sắc bén.

Bước ngoặt đến sau phút 30, khi Ousmane Dembele tung đường chuyền xé toang hàng thủ Brazil, tạo điều kiện để Kylian Mbappe thoát xuống và thực hiện cú lốp bóng tinh tế mở tỷ số.

Sang hiệp hai, thế trận càng trở nên căng thẳng. Brazil liên tiếp tạo sóng gió nhưng vấp phải sự xuất sắc của thủ môn Mike Maignan.

Vinicius không để lại nhiều dấu ấn trước hàng thủ Pháp.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Dayot Upamecano phạm lỗi với Luiz Henrique. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ, đẩy Pháp vào thế thiếu người. Tuy nhiên, chính trong thời điểm khó khăn, "Les Bleus" lại nhân đôi cách biệt nhờ pha phối hợp giữa Michael Olise và Hugo Ekitike ở phút 65.

Brazil chỉ có thể rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công của Bremer ở cuối trận, nhưng không đủ để lật ngược tình thế.

Thất bại này là lời cảnh báo cho HLV Carlo Ancelotti trước thềm World Cup, trong khi Didier Deschamps có lý do để hài lòng với bản lĩnh của các học trò.