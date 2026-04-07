Huyền thoại Bayern: 'Vinicius khiêu khích đối thủ rồi khóc'

Huyền thoại Lothar Matthaus châm ngòi cuộc đại chiến tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich bằng những phát biểu thẳng thắn, không kiêng nể.

Huyền thoại Matthaus chỉ trích Vinicius.

Chia sẻ với Sky Sports trước trận lượt đi tại Bernabeu vào rạng sáng 8/4, cựu danh thủ người Đức đặc biệt chỉ trích Vinicius Junior. Ông thừa nhận tài năng của ngôi sao Brazil, nhưng không hài lòng với thái độ thi đấu: "Cậu ấy xuất sắc, nhưng luôn khiêu khích đối thủ. Khi bị phạm lỗi hợp lệ, cậu ấy phàn nàn, tỏ ra yếu đuối và khóc".

Không dừng lại ở đó, Matthaus còn nhắm vào cách hành xử của Real Madrid liên quan tới cuộc đua Quả bóng Vàng 2024. Theo ông, việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tỏ thái độ không phục khi Rodri giành chiến thắng Vinicius là thiếu tôn trọng.

"Rodri được vinh danh, nhưng họ cho rằng điều đó không công bằng và phản ứng tiêu cực. Thật không đúng, họ phải tôn trọng đối thủ và các cầu thủ khác", cựu danh thủ người Đức nêu quan điểm.

Matthaus từng là "kẻ phản diện" trong ký ức của đội bóng Tây Ban Nha, đặc biệt sau trận bán kết cúp C1 năm 1987 giữa Bayern và Real. Ở trận đấu đó, pha vào bóng quyết liệt của ông châm ngòi cho căng thẳng, dẫn tới tình huống Juanito giẫm vào mặt Matthaus. Khoảnh khắc gây chấn động thời bấy giờ và khiến cầu thủ Real bị treo giò dài hạn.

Chính Matthaus ghi 2 bàn từ chấm phạt đền, góp phần tạo nên một trong những cuộc đối đầu kinh điển nhất lịch sử bóng đá châu Âu. Và đến nay, ông vẫn không ngần ngại bày tỏ quan điểm cứng rắn về đội bóng áo trắng.

"Khi một CLB vĩ đại hành xử như vậy, họ tự đánh mất uy tín của mình. Những gì Real Madrid thể hiện những năm gần đây là không đúng mực", Matthaus kết luận.

Những phát biểu của Matthaus chắc chắn sẽ khiến bầu không khí ở trận đại chiến tại Bernabeu thêm phần căng thẳng.

