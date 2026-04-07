Huyền thoại Bayern: 'Vinicius khiêu khích đối thủ rồi khóc'

  • Thứ ba, 7/4/2026 10:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Huyền thoại Lothar Matthaus châm ngòi cuộc đại chiến tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich bằng những phát biểu thẳng thắn, không kiêng nể.

Huyền thoại Matthaus chỉ trích Vinicius.

Chia sẻ với Sky Sports trước trận lượt đi tại Bernabeu vào rạng sáng 8/4, cựu danh thủ người Đức đặc biệt chỉ trích Vinicius Junior. Ông thừa nhận tài năng của ngôi sao Brazil, nhưng không hài lòng với thái độ thi đấu: "Cậu ấy xuất sắc, nhưng luôn khiêu khích đối thủ. Khi bị phạm lỗi hợp lệ, cậu ấy phàn nàn, tỏ ra yếu đuối và khóc".

Không dừng lại ở đó, Matthaus còn nhắm vào cách hành xử của Real Madrid liên quan tới cuộc đua Quả bóng Vàng 2024. Theo ông, việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tỏ thái độ không phục khi Rodri giành chiến thắng Vinicius là thiếu tôn trọng.

"Rodri được vinh danh, nhưng họ cho rằng điều đó không công bằng và phản ứng tiêu cực. Thật không đúng, họ phải tôn trọng đối thủ và các cầu thủ khác", cựu danh thủ người Đức nêu quan điểm.

Matthaus từng là "kẻ phản diện" trong ký ức của đội bóng Tây Ban Nha, đặc biệt sau trận bán kết cúp C1 năm 1987 giữa Bayern và Real. Ở trận đấu đó, pha vào bóng quyết liệt của ông châm ngòi cho căng thẳng, dẫn tới tình huống Juanito giẫm vào mặt Matthaus. Khoảnh khắc gây chấn động thời bấy giờ và khiến cầu thủ Real bị treo giò dài hạn.

Chính Matthaus ghi 2 bàn từ chấm phạt đền, góp phần tạo nên một trong những cuộc đối đầu kinh điển nhất lịch sử bóng đá châu Âu. Và đến nay, ông vẫn không ngần ngại bày tỏ quan điểm cứng rắn về đội bóng áo trắng.

"Khi một CLB vĩ đại hành xử như vậy, họ tự đánh mất uy tín của mình. Những gì Real Madrid thể hiện những năm gần đây là không đúng mực", Matthaus kết luận.

Những phát biểu của Matthaus chắc chắn sẽ khiến bầu không khí ở trận đại chiến tại Bernabeu thêm phần căng thẳng.

Real Madrid và Bayern Munich - cuộc 'đọ súng' của hai nhà vua Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Bayern Munich không chỉ là trận cầu đỉnh cao, mà còn là màn so tài của hai “ông vua” Champions League, nơi đẳng cấp, bản lĩnh và lịch sử va chạm dữ dội trên cùng một sân khấu.

Ngôi sao Bayern tuyên bố ăn ba mùa này

Tiền vệ Leon Goretzka thể hiện sự tự tin mạnh mẽ trước thềm đại chiến giữa Bayern Munich và Real Madrid tại tứ kết Champions League.

6 giờ trước

Phát biểu của Mbappe về Bayern gây sốt trở lại

Phát biểu đầy tự tin của Kylian Mbappe đang tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội trước thềm đại chiến tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich.

6 giờ trước

Đại chiến Real - Bayern nín thở chờ Kane

Harry Kane trở lại tập luyện nhưng khả năng ra sân trước Real Madrid còn bỏ ngỏ, đặt Bayern Munich vào cuộc đua thể lực căng thẳng trước giờ G.

16 giờ trước

Minh Nghi

Vinicius Vinicius

    Đọc tiếp

    Hiem hoa Luis Suarez truoc mat Arsenal hinh anh

    Hiểm họa Luis Suarez trước mặt Arsenal

    2 giờ trước 11:05 7/4/2026

    0

    Không phải cái tên đình đám, nhưng phong độ bùng nổ của Luis Suarez đang biến anh thành bài toán khó nhất mà Arsenal phải giải nếu muốn đi tiếp.

    Bayern tang suc manh truoc Real Madrid hinh anh

    Bayern tăng sức mạnh trước Real Madrid

    3 giờ trước 10:49 7/4/2026

    0

    Trước chuyến làm khách tại Bernabeu, Bayern Munich đặt trọn niềm tin vào Harry Kane, chân sút đang ở đỉnh cao phong độ và trở thành lời giải cho tham vọng chinh phục Champions League.

    Real Madrid o cua duoi, Arsenal ap dao hinh anh

    Real Madrid ở cửa dưới, Arsenal áp đảo

    3 giờ trước 10:47 7/4/2026

    0

    Mô hình Elo chỉ ra cán cân sức mạnh giữa các đội tại tứ kết Champions League, đặc biệt là cuộc đại chiến giữa Real Madrid và Bayern Munich.

