Đại chiến Real - Bayern nín thở chờ Kane

Harry Kane trở lại tập luyện nhưng khả năng ra sân trước Real Madrid còn bỏ ngỏ, đặt Bayern Munich vào cuộc đua thể lực căng thẳng trước giờ G.

Kane là nhân tố chủ chốt của Bayern trong trận đại chiến với Real.

Rạng sáng 8/4, Bayern Munich bước vào trận lượt đi tứ kết Champions League với nỗi lo lớn mang tên Harry Kane. Tiền đạo chủ lực của đội bóng Đức gặp vấn đề ở mắt cá chân sau đợt tập trung cùng tuyển Anh và vắng mặt trong chiến thắng 3-2 trước Freiburg thuộc vòng 28 Bundesliga hôm 4/4.

Việc Kane vắng mặt lập tức để lại nỗi lo rõ rệt. Bayern vẫn thắng, nhưng đó là trận đấu họ phải rượt đuổi và chỉ định đoạt kết quả ở những phút cuối. Điều này càng cho thấy vai trò không thể thay thế của chân sút người Anh trong hệ thống của HLV Vincent Kompany.

Kane đang trải qua mùa giải bùng nổ với 48 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 40 lần ra sân. Hiệu suất ghi bàn ổn định giúp anh trở thành điểm tựa lớn nhất trên hàng công Bayern. Vì vậy, tình trạng của tiền đạo 32 tuổi đang được theo dõi sát sao từng ngày.

Tín hiệu tích cực xuất hiện khi Kane tham gia buổi tập cuối cùng trước chuyến hành quân đến Madrid. Giám đốc thể thao Max Eberl xác nhận đội ngũ y tế đang làm việc liên tục và tin tưởng tiền đạo này có thể kịp hồi phục. Bayern cũng đưa Kane vào danh sách di chuyển sang Tây Ban Nha.

Dù vậy, mức độ chấn thương vẫn chưa được công bố cụ thể. Điều này khiến khả năng ra sân của Kane vẫn còn là dấu hỏi lớn. Quyết định cuối cùng khả năng sẽ chỉ được đưa ra sát giờ bóng lăn.

Sức mạnh tấn công của Bayern phần lớn nhờ vào Kane.

Bên trong phòng thay đồ Bayern, sự lạc quan vẫn hiện hữu. Joshua Kimmich khẳng định Kane sẽ ra sân "kể cả khi phải ngồi xe lăn". HLV Kompany cũng chia sẻ cảm giác tương tự khi tin rằng học trò có thể kịp góp mặt.

Để giảm tải rủi ro, Bayern chủ động xoay tua đội hình ở trận đấu gần nhất. Những trụ cột như Jamal Musiala hay Alphonso Davies chỉ thi đấu hạn chế nhằm giữ thể trạng tốt nhất cho chuyến làm khách tại Santiago Bernabeu.

Trong bối cảnh Real Madrid vừa sảy chân tại La Liga, sự xuất hiện của Kane có thể trở thành lợi thế tâm lý quan trọng cho Bayern. Nhưng ngay cả khi có tên trong danh sách thi đấu, câu hỏi lớn vẫn nằm ở việc anh đủ thể lực để đá chính hay chỉ xuất phát từ ghế dự bị.

