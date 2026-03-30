Bayern 'hét giá' Kane tới 250 triệu euro

Lãnh đạo Bayern Munich gây chú ý khi cho rằng giá trị của Harry Kane có thể lên tới 250 triệu euro, trong lúc hai bên đang đàm phán gia hạn hợp đồng.

Bayern Munich và Harry Kane đang tiến gần đến thỏa thuận gia hạn hợp đồng sau năm 2027.

“Tôi nghĩ Kane đáng giá 150 triệu euro. Nhưng nếu Alexander Isak được định giá 150 triệu, thì Kane phải là 250 triệu euro”. Phát biểu của Chủ tịch danh dự Uli Hoeness nhanh chóng trở thành tâm điểm, khi Bayern Munich lần đầu công khai mức giá dành cho tiền đạo người Anh.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh Bayern và Kane đang tiến gần đến thỏa thuận gia hạn hợp đồng sau năm 2027. Theo truyền thông Đức, quá trình đàm phán giữa hai bên diễn ra thuận lợi, bất chấp những tin đồn về khả năng chân sút người Anh rời đội bóng trong thời gian qua.

Kane hiện là trung tâm trong hệ thống tấn công của Bayern dưới thời HLV Vincent Kompany. Tiền đạo này duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định với 48 pha lập công trên mọi đấu trường. Tại Bundesliga, anh còn kém 10 bàn so với kỷ lục 41 bàn trong một mùa giải của Robert Lewandowski.

Không chỉ đóng vai trò “số 9”, Kane còn tham gia sâu vào cách vận hành lối chơi của đội bóng. Việc anh không kích hoạt điều khoản rời CLB hồi tháng 1 cho thấy mong muốn gắn bó lâu dài với sân Allianz Arena.

Dù vậy, Hoeness vẫn tỏ ra thận trọng trước những biến động của thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là sức hút tài chính từ các CLB Saudi Arabia. “Gia đình cậu ấy rất thoải mái tại đây, nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Nếu có một CLB Saudi Arabia đưa ra đề nghị lớn, mọi chuyện có thể thay đổi. Tuy nhiên, Kane đang cảm thấy như ở nhà tại Bayern”, ông chia sẻ.

Bayern từng chi 95 triệu euro để chiêu mộ Kane từ Tottenham cách đây hai mùa giải. Ở tuổi 33 vào cuối tháng 7 tới, tiền đạo người Anh vẫn duy trì phong độ cao. Dù trang Transfermarkt định giá Kane ở mức 65 triệu euro, Bayern rõ ràng có cách nhìn khác về giá trị của chân sút chủ lực.

Phát biểu của Hoeness không chỉ là sự bảo vệ dành cho Kane, mà còn phản ánh cách Bayern định vị ngôi sao người Anh trên thị trường: một tiền đạo vẫn ở đỉnh cao và có giá trị vượt xa những con số thông thường.