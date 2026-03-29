Viễn cảnh Harry Kane rời Bayern

  • Chủ nhật, 29/3/2026 17:31 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Chủ tịch danh dự Uli Hoeness của Bayern Munich thừa nhận sức hút tài chính từ Saudi Arabia có thể tác động đến tương lai Harry Kane.

Kane nhận được sự quan tâm từ giới chủ Saudi Arabia.

Kane đang trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo Bayern Munich, nhưng tương lai chưa hoàn toàn chắc chắn. Ông Uli Hoeness thẳng thắn thừa nhận đội bóng Đức không thể phớt lờ những lời đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia.

Kane còn hợp đồng với Bayern đến năm 2027 và được cho là hài lòng với cuộc sống tại Đức. Gia đình anh cũng ổn định tại Munich. Tuy nhiên, theo ông Hoeness, yếu tố tài chính từ Saudi Pro League luôn là biến số khó lường. "Bạn không bao giờ biết khi nào một lời đề nghị lớn xuất hiện", ông nói.

Những đồn đoán liên tục xuất hiện trong bối cảnh Saudi Arabia chi mạnh tay để thu hút các ngôi sao châu Âu. Theo truyền thông Đức, Bayern hiểu rằng việc giữ chân Kane không chỉ phụ thuộc vào yếu tố chuyên môn, mà còn liên quan đến cuộc cạnh tranh tài chính ngày càng khốc liệt.

Từ khi cập bến Allianz Arena, Kane trở thành trung tâm trong hệ thống tấn công. Mùa này, anh thi đấu hơn 3.100 phút, cho thấy vai trò gần như không thể thay thế. Sự chuyên nghiệp và khả năng duy trì thể trạng giúp Kane được đánh giá có thể chơi đỉnh cao thêm nhiều năm nữa.

Ông Hoeness đặc biệt nhấn mạnh thói quen tập luyện và chăm sóc cơ thể của tiền đạo người Anh. Theo ông, đó là lý do Kane có thể duy trì phong độ ở tuổi 32 và tiếp tục đóng góp lớn trong tương lai.

Trước mắt, mục tiêu lớn nhất của Bayern là Champions League khi họ chuẩn bị đối đầu Real Madrid ở tứ kết. Họ cần Kane tỏa sáng để hướng tới một mùa giải thành công.

Mức lương gây choáng của Harry Kane

Đội trưởng Harry Kane là cầu thủ hưởng lương cao nhất tuyển Anh, bỏ xa phần còn lại trong danh sách 35 cái tên của HLV Thomas Tuchel.

23 giờ trước

Kane khiến Real Madrid phải dè chừng

Phong độ bùng nổ của Harry Kane đang biến anh thành mối đe dọa lớn nhất với Real Madrid trước thềm đại chiến Champions League.

05:26 20/3/2026

Kane viết lại lịch sử bóng đá Anh

Cú đúp trước Atalanta giúp Harry Kane đi vào lịch sử bóng đá Anh tại đấu trường Champions League.

06:48 19/3/2026

Bayern Munich - bản lĩnh nhà vô địch dần lộ diện Không ồn ào như các ông lớn khác tại châu Âu, ''Hùm xám" xứ Bavaria vẫn luôn cho thấy phong độ hủy diệt mỗi khi xuất hiện tại vòng knock-out Champions League.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

