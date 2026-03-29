Viễn cảnh Harry Kane rời Bayern

Chủ tịch danh dự Uli Hoeness của Bayern Munich thừa nhận sức hút tài chính từ Saudi Arabia có thể tác động đến tương lai Harry Kane.

Kane nhận được sự quan tâm từ giới chủ Saudi Arabia.

Kane đang trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo Bayern Munich, nhưng tương lai chưa hoàn toàn chắc chắn. Ông Uli Hoeness thẳng thắn thừa nhận đội bóng Đức không thể phớt lờ những lời đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia.

Kane còn hợp đồng với Bayern đến năm 2027 và được cho là hài lòng với cuộc sống tại Đức. Gia đình anh cũng ổn định tại Munich. Tuy nhiên, theo ông Hoeness, yếu tố tài chính từ Saudi Pro League luôn là biến số khó lường. "Bạn không bao giờ biết khi nào một lời đề nghị lớn xuất hiện", ông nói.

Những đồn đoán liên tục xuất hiện trong bối cảnh Saudi Arabia chi mạnh tay để thu hút các ngôi sao châu Âu. Theo truyền thông Đức, Bayern hiểu rằng việc giữ chân Kane không chỉ phụ thuộc vào yếu tố chuyên môn, mà còn liên quan đến cuộc cạnh tranh tài chính ngày càng khốc liệt.

Từ khi cập bến Allianz Arena, Kane trở thành trung tâm trong hệ thống tấn công. Mùa này, anh thi đấu hơn 3.100 phút, cho thấy vai trò gần như không thể thay thế. Sự chuyên nghiệp và khả năng duy trì thể trạng giúp Kane được đánh giá có thể chơi đỉnh cao thêm nhiều năm nữa.

Ông Hoeness đặc biệt nhấn mạnh thói quen tập luyện và chăm sóc cơ thể của tiền đạo người Anh. Theo ông, đó là lý do Kane có thể duy trì phong độ ở tuổi 32 và tiếp tục đóng góp lớn trong tương lai.

Trước mắt, mục tiêu lớn nhất của Bayern là Champions League khi họ chuẩn bị đối đầu Real Madrid ở tứ kết. Họ cần Kane tỏa sáng để hướng tới một mùa giải thành công.

