Mbappe sa sút khó hiểu

Phong độ lao dốc của Kylian Mbappe đang kéo theo những nghi ngờ về cách vận hành của Real Madrid trong giai đoạn quyết định mùa giải.

Phong độ Mbappe đi xuống bất thường.

Từ vị thế đầu tàu, Mbappe đang trở thành tâm điểm tranh luận tại sân Bernabeu. Đầu mùa, tiền đạo người Pháp hòa nhập nhanh chóng, ghi 9 trong 16 bàn của đội và góp công lớn vào chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp đầu mùa.

Sau lần gục ngã trước Atletico Madrid với tỷ số 5-2 ngày 27/09/2025, Mbappe tiếp tục duy trì hiệu suất ấn tượng với 8 bàn trong giai đoạn đội bóng thắng thêm 6 trận liên tiếp.

Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều trong thời gian gần đây. Mbappe chỉ ghi 1 bàn trong 7 trận gần nhất, và hiệu suất dứt điểm giảm mạnh. Từ mức trung bình 1 bàn sau mỗi 70 phút, anh hiện cần tới 497 phút để ghi bàn, với tỷ lệ chuyển hóa chỉ còn 4%.

Sự sa sút này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Mbappe mà còn tác động tới toàn đội. Vinicius Junior, đối tác trên hàng công, cũng chứng kiến thời lượng tấn công giảm đáng kể khi Mbappe trở lại đội hình chính. Điều này đặt ra câu hỏi về sự cân bằng trong hệ thống tấn công của Real Madrid.

HLV Alvaro Arbeloa không tỏ ra lo lắng. Ông khẳng định các ngôi sao vẫn nằm trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và vấn đề nằm ở tập thể. Theo chiến lược gia này, Real Madrid đang gặp khó trước những đối thủ chơi lùi sâu và hạn chế không gian, khiến khả năng tấn công bị bó hẹp.

Thời điểm Mbappe dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu, đội bóng lại cho thấy sự gắn kết tốt hơn. Chi tiết này càng làm dấy lên tranh luận về vai trò thực sự của anh trong hệ thống.

Dù vậy, với 83 bàn sau 96 trận, Mbappe vẫn là chân sút chủ lực của Real Madrid. Mọi hy vọng của "Los Blancos" lúc này đang đổ dồn về trận tứ kết lượt về Champions League trên sân của Bayern Munich. Trong bối cảnh đó, Mbappe chính là điểm tựa lớn nhất mà NHM Real có thể trông chờ.

Bayern khải hoàn, Real Madrid lộ giới hạn Bayern Munich rời Bernabeu với chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh, trong khi Real Madrid trải qua một đêm đáng quên khi đánh mất thế trận và liên tiếp mắc sai lầm.