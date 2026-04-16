Lý do Real Madrid sụp đổ

Real Madrid hứng chịu làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn sau khi bị loại khỏi Champions League từ vòng tứ kết, với yêu cầu cấp thiết phải cải tổ lực lượng.

Real Madrid trải qua trận đấu đáng quên trước Bayern Munich.

Cựu tiền vệ người Pháp, Emmanuel Petit thẳng thắn nhận định: "Có những cầu thủ không đủ đẳng cấp để chơi cho Real Madrid. Họ cần thay đổi nếu muốn giành chiến thắng ở những trận đấu lớn như thế này". Đây được xem là lời cảnh báo rõ ràng về chất lượng đội hình hiện tại.

Trong khi đó, cựu danh thủ Thierry Henry tập trung vào những tranh cãi xoay quanh trọng tài và tấm thẻ đỏ của Eduardo Camavinga. Ông cho rằng các cầu thủ Real Madrid cần tỉnh táo hơn: "Khi đá trên sân Allianz Arena, bạn không được cho trọng tài bất kỳ lý do nào để đưa ra quyết định. Phải khôn ngoan hơn thế".

Henry cũng không quên nhấn mạnh tính kịch tính của trận đấu. Theo ông, Real Madrid chơi bùng nổ trong hiệp một với sự tỏa sáng của Arda Güler và Kylian Mbappe, khiến nhiều người tin vào một cuộc lội ngược dòng.

Tuy nhiên, Bayern lột xác trong hiệp hai, tận dụng lợi thế hơn người để nghiền nát đối thủ. Đỉnh điểm là bàn thắng của Michael Olise ở phút 94, khép lại trận đấu theo cách lạnh lùng.

Ở chiều ngược lại, nhà báo Daniel Riolo của AS vẫn dành lời khen cho màn trình diễn của Real Madrid, cho rằng họ chơi một trận đấu đáng khen và không hề kém cạnh đối thủ.

Hai cựu danh thủ Steven Gerrard và Steve McManaman lại lên tiếng bảo vệ HLV Alvaro Arbeloa, dù thừa nhận ông nhiều khả năng sẽ phải ra đi. "Ông ấy có thể mất việc, nhưng không xứng đáng chịu như vậy", cả hai cùng nhận định.

Trong khi đó, cựu tiền vệ Wesley Sneijder gây sốc với phát biểu chỉ trích gay gắt Camavinga sau chiếc thẻ đỏ: "Đó là một sai lầm ngớ ngẩn. Cậu ấy khiến đội bóng trả giá".

Thất bại trước Bayern với tổng tỷ số 4-6 không chỉ khép lại mùa giải trắng tay của Real Madrid, mà còn mở ra một mùa hè đầy biến động. Ở đó, những quyết định lớn về nhân sự và chiến lược sẽ định hình tương lai đội bóng.

