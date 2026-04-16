Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do Real Madrid sụp đổ

  • Thứ năm, 16/4/2026 16:49 (GMT+7)
Real Madrid hứng chịu làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn sau khi bị loại khỏi Champions League từ vòng tứ kết, với yêu cầu cấp thiết phải cải tổ lực lượng.

Cựu tiền vệ người Pháp, Emmanuel Petit thẳng thắn nhận định: "Có những cầu thủ không đủ đẳng cấp để chơi cho Real Madrid. Họ cần thay đổi nếu muốn giành chiến thắng ở những trận đấu lớn như thế này". Đây được xem là lời cảnh báo rõ ràng về chất lượng đội hình hiện tại.

Trong khi đó, cựu danh thủ Thierry Henry tập trung vào những tranh cãi xoay quanh trọng tài và tấm thẻ đỏ của Eduardo Camavinga. Ông cho rằng các cầu thủ Real Madrid cần tỉnh táo hơn: "Khi đá trên sân Allianz Arena, bạn không được cho trọng tài bất kỳ lý do nào để đưa ra quyết định. Phải khôn ngoan hơn thế".

Henry cũng không quên nhấn mạnh tính kịch tính của trận đấu. Theo ông, Real Madrid chơi bùng nổ trong hiệp một với sự tỏa sáng của Arda Güler và Kylian Mbappe, khiến nhiều người tin vào một cuộc lội ngược dòng.

Tuy nhiên, Bayern lột xác trong hiệp hai, tận dụng lợi thế hơn người để nghiền nát đối thủ. Đỉnh điểm là bàn thắng của Michael Olise ở phút 94, khép lại trận đấu theo cách lạnh lùng.

Ở chiều ngược lại, nhà báo Daniel Riolo của AS vẫn dành lời khen cho màn trình diễn của Real Madrid, cho rằng họ chơi một trận đấu đáng khen và không hề kém cạnh đối thủ.

Hai cựu danh thủ Steven Gerrard và Steve McManaman lại lên tiếng bảo vệ HLV Alvaro Arbeloa, dù thừa nhận ông nhiều khả năng sẽ phải ra đi. "Ông ấy có thể mất việc, nhưng không xứng đáng chịu như vậy", cả hai cùng nhận định.

Trong khi đó, cựu tiền vệ Wesley Sneijder gây sốc với phát biểu chỉ trích gay gắt Camavinga sau chiếc thẻ đỏ: "Đó là một sai lầm ngớ ngẩn. Cậu ấy khiến đội bóng trả giá".

Thất bại trước Bayern với tổng tỷ số 4-6 không chỉ khép lại mùa giải trắng tay của Real Madrid, mà còn mở ra một mùa hè đầy biến động. Ở đó, những quyết định lớn về nhân sự và chiến lược sẽ định hình tương lai đội bóng.

Cú đá làm rung chuyển Real Madrid Rạng sáng 16/4, Michael Olise solo ghi bàn cực kỳ đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League.

Không ai có thể giúp Real Madrid ngoài việc mời lại Ancelotti

Thất bại 3-4 đầy tiếc nuối trước Bayern Munich tại lượt về tứ kết Champions League gần như đã chính thức mùa giải trắng tay dành cho Real Madrid vì tại La Liga, họ bị Barcelona bỏ xa 9 điểm.

2 giờ trước

Olise mỉa mai Real Madrid sau khi Bayern đi tiếp

Ngôi sao người Pháp đáp trả đầy dí dỏm khi được nhắc về “ông vua Champions League” sau trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.

3 giờ trước

Cầu thủ Real chửi trọng tài

Bầu không khí tại Allianz Arena căng thẳng tột độ khi Real Madrid bị loại khỏi Champions League, khiến hậu vệ đội trưởng Dani Carvajal không giữ được bình tĩnh.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Real Madrid Real Madrid

    Đọc tiếp

    Mourinho boc tran van de cua Real Madrid hinh anh

    Mourinho bóc trần vấn đề của Real Madrid

    7 phút trước 18:00 16/4/2026

    0

    Bayern Munich loại Real Madrid sau hai lượt trận, và phát biểu của Jose Mourinho chỉ ra vấn đề cốt lõi: đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có ngôi sao, nhưng chưa phải là một tập thể đúng nghĩa.

    U17 Viet Nam huy diet Timor Leste 10-0 hinh anh

    U17 Việt Nam hủy diệt Timor Leste 10-0

    22 phút trước 17:45 16/4/2026

    0

    Chiều 16/4, U17 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi hủy diệt U17 Timor Leste 10-0 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

    Vo Karius khoe bung bau goi cam hinh anh

    Vợ Karius khoe bụng bầu gợi cảm

    1 giờ trước 16:51 16/4/2026

    0

    Nữ MC Diletta Leotta tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh cuốn hút, trong đó cô khéo léo khoe vẻ quyến rũ khi mang thai đứa con thứ 2.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý