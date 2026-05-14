Ông lớn Pháp đối mặt án cấm dự Champions League

CLB Lyon có nguy cơ bị UEFA loại khỏi cúp châu Âu mùa tới vì vi phạm các cam kết tài chính.

Lyon đang trải qua những ngày đầy bất ổn dù vẫn còn cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau. Theo Telegraph, UEFA nghi ngờ đội bóng Pháp chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính từng cam kết hồi mùa hè năm ngoái.

Lyon hiện đứng thứ tư Ligue 1 và chỉ hơn Rennes đúng một điểm trước vòng đấu cuối. Nếu thắng Lens, đội bóng này sẽ giành suất dự vòng loại Champions League.

Tuy nhiên, kể cả khi đủ điều kiện chuyên môn, Lyon vẫn có thể bị cấm tham dự các giải đấu châu Âu.

Hồi năm 2025, Cơ quan Kiểm soát Tài chính CLB của UEFA từng xử phạt Lyon cùng Aston Villa và Chelsea vì vi phạm quy tắc bền vững tài chính. Lyon bị phạt 10,7 triệu bảng và từng bị giáng xuống Ligue 2 trước khi kháng cáo thành công.

Theo thỏa thuận với UEFA, giới chủ Lyon phải bơm thêm 60 triệu euro vào CLB và chuyển thành vốn chủ sở hữu trước ngày 15/10/2025. Tuy nhiên, Telegraph cho biết điều này chưa được hoàn tất.

UEFA thường tránh áp dụng án cấm với các CLB lớn, song khả năng Lyon bị loại khỏi cúp châu Âu vẫn đang được xem xét nếu đội bóng không chứng minh được việc tuân thủ quy định.

Khủng hoảng tài chính đang phủ bóng lên đội chủ sân Groupama. Lyon vừa công bố khoản lỗ lên tới 186 triệu euro trong nửa cuối năm 2025.

CLB hiện được điều hành bởi nữ doanh nhân Michele Kang cùng quỹ đầu tư Ares Management, sau giai đoạn hỗn loạn dưới thời John Textor. Mô hình đa sở hữu Eagle Football mà Textor xây dựng được cho là khiến Lyon chìm trong nợ nần và thua lỗ nghiêm trọng.

Trong khi đó, Gones Radio dẫn nguồn nội bộ Lyon khẳng định CLB vẫn đang làm việc trực tiếp với UEFA và không vi phạm các cam kết tài chính như tin đồn. Lyon cho biết ưu tiên hiện tại vẫn là giành vé châu Âu trên sân cỏ trước khi giải quyết mọi vấn đề hậu trường.

