Endrick tạo hiệu ứng domino ở Real Madrid

Sự trở lại của Endrick sau thời gian thăng hoa tại Lyon đang trở thành mắt xích quan trọng trong kế hoạch cải tổ đội hình Real Madrid mùa tới.

Endrick sẽ trở lại Real.

Endrick bất ngờ trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất trong hậu trường Real Madrid, không phải vì một thương vụ bom tấn mà bởi tác động lớn tới kế hoạch thanh lọc đội hình của đội bóng Hoàng gia.

Theo truyền thông Brazil, Real Madrid muốn đưa Endrick trở lại Bernabeu sau World Cup 2026, sau khi tiền đạo 19 tuổi gây ấn tượng mạnh trong màu áo Lyon theo dạng cho mượn từ tháng 1.

Kể từ khi gia nhập Lyon, Endrick chơi 20 trận, ghi 8 bàn và có 8 kiến tạo. Phong độ bùng nổ giúp anh được xem như phương án đủ sức cạnh tranh vị trí đá chính tại Real Madrid mùa tới.

Sự trở lại của chân sút người Brazil có thể tạo hiệu ứng domino trong đội hình. Những cái tên như Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono hay Brahim Diaz đều đứng trước nguy cơ mất suất thi đấu.

Real Madrid được cho là sẵn sàng bán Gonzalo Garcia với giá khoảng 60 triệu euro, trong khi Mastantuono có thể tiếp tục được đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm giống Endrick trước đây. Riêng Brahim Diaz nhiều khả năng ở lại tới hết hợp đồng năm 2027.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Real Madrid chìm trong khủng hoảng sau hai mùa liên tiếp trắng tay. Nội bộ đội bóng xuất hiện nhiều rạn nứt, còn chiếc ghế của HLV Alvaro Arbeloa chưa bao giờ là chắc chắn.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha liên tục cho biết Jose Mourinho đang là ứng viên hàng đầu được chủ tịch Florentino Perez cân nhắc cho ghế nóng Bernabeu.

Giữa lúc Real Madrid chuẩn bị bước vào cuộc cải tổ lớn, Endrick từ một tài năng trẻ tưởng chừng không còn cơ hội lại đang dần trở thành quân bài quan trọng trong toàn bộ kế hoạch tái thiết đội bóng.

