Crystal Palace ra thông báo ngăn chặn Arsenal ăn mừng

Arsenal đang tràn trề cơ hội vô địch Premier League.
Ngày 24/5, Arsenal sẽ làm khách trước Crystal Palace ở vòng cuối Premier League 2025/26. Đây có thể là trận đấu giúp “Pháo thủ” chính thức chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài suốt 22 năm.
Trước nguy cơ hàng nghìn CĐV Arsenal tràn vào khu vực khán đài sân nhà, Crystal Palace quyết định triển khai nhiều biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt chưa từng có.
Trong thông báo chính thức, đội chủ sân Selhurst Park xác nhận sẽ vô hiệu hóa tính năng chia sẻ vé nhằm ngăn tình trạng chuyển nhượng trái phép cho người hâm mộ Arsenal.
"Các biện pháp an ninh tăng cường sẽ được áp dụng để ngăn CĐV đội khách tiếp cận khu vực khán đài sân nhà", Crystal Palace nhấn mạnh.
CLB cũng quy định chỉ những tài khoản hội viên đăng ký trước tháng 12/2025 mới đủ điều kiện mua vé trận gặp Arsenal. Điều này khiến việc mua lại vé từ người khác gần như không thể thực hiện.
Bất kỳ cổ động viên nào bị phát hiện chia sẻ hoặc bán vé trái phép đều có nguy cơ bị cấm mua vé mùa và hủy tư cách hội viên ở mùa giải kế tiếp.
Động thái cứng rắn từ Crystal Palace xuất hiện sau những hình ảnh gây tranh cãi ở trận West Ham United gặp Arsenal đêm 10/5.
Một số video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều CĐV Arsenal xuất hiện trong khu vực khán đài sân nhà của West Ham và bị lực lượng an ninh mời rời sân sau khi ăn mừng bàn thắng của Leandro Trossard.
Tuy nhiên, Arsenal thậm chí có thể đăng quang trước khi hành quân tới Selhurst Park. Nếu Manchester City sảy chân trước chính Crystal Palace vào ngày 14/5, đội bóng của Mikel Arteta chỉ cần đánh bại Burnley để chính thức vô địch Premier League lần đầu kể từ năm 2004.
