U17 Việt Nam có đủ lực để dự World Cup 2030 hay 2034?

U17 Việt Nam vừa xuất sắc đánh bại UAE 3-2 để trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành quyền góp mặt tại U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam chơi trên chân UAE.

Kết quả đầy ấn tượng này, tiếp nối chức vô địch khu vực vào tháng trước, mang lại niềm hy vọng to lớn cho người hâm mộ cả nước. Tuy nhiên, sau những phút giây thăng hoa, một bài toán dài hạn được đặt ra: liệu các tài năng trẻ này có tiếp tục phát triển đúng hướng để vươn lên thành trụ cột của đội tuyển quốc gia, từ đó hiện thực hóa giấc mơ tham dự vòng chung kết World Cup 2030 hay 2034?

Bài học từ những thế hệ dang dở

Thực tế sự phát triển của bóng đá trong nước và quốc tế luôn chỉ ra rằng, ranh giới giữa một hiện tượng trẻ và một ngôi sao trưởng thành vô cùng mong manh. Người hâm mộ từng chứng kiến vô số cầu thủ rực sáng ở lứa tuổi U17, U20 hay U23, được tung hô nồng nhiệt, nhưng sau đó lại chững lại phong độ và dần chìm vào quên lãng.

Cần nhớ, lứa cầu thủ hiện tại không phải là thế hệ U16/U17 đầu tiên nhận được nhiều kỳ vọng. Trở lại năm 2000 tại Đà Nẵng, những cái tên như Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức hay Lâm Tấn đã làm nức lòng hàng triệu khán giả khi đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-2 để giành vé vào bán kết giải châu Á.

Hầu hết thành viên của thế hệ tài năng năm đó đều bước lên con đường thi đấu chuyên nghiệp. Văn Quyến thậm chí còn trở thành linh hồn của ĐTQG ngay sau đó. Dù vậy, bóng đá Việt Nam lúc bấy giờ vẫn chưa thể chạm tay vào tấm huy chương vàng SEA Games hay chiếc cúp khu vực AFF, càng chưa thể tính đến các sân chơi tầm cỡ châu lục.

Ở những giai đoạn tiếp theo, đội hình trẻ U15, U16 hay U17 Việt Nam cũng vài lần đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á vào các năm 2006, 2010 và 2017. Thế nhưng, số lượng gương mặt đủ sức trở thành trụ cột ở đội tuyển quốc gia và tạo ra sức bật lớn cho nền bóng đá vẫn không nhiều.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự đứt gãy của bóng đá Việt Nam trước đây chính là cách làm bóng đá tự phát. Các tài năng trẻ bộc lộ phẩm chất tốt ở lứa tuổi 16, 17, nhưng sau đó lại thiếu đi sự chăm bẵm và một môi trường đào tạo khoa học. Thay vào đó, những lời ngợi ca sớm cùng nhiều cạm bẫy ngoài sân cỏ đã khiến không ít cầu thủ trượt khỏi sự nghiệp đỉnh cao.

Khắc phục sự đứt gãy để hướng tới đấu trường lớn

Rất may mắn, kể từ thập niên trước, cùng với sự đi lên của nền kinh tế, các CLB xây dựng hệ thống và chương trình đào tạo ngày càng chuyên nghiệp hơn. Những thay đổi này giúp cầu thủ trẻ vượt qua khe nứt đứt gãy để phát triển bền vững trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Điển hình như đội hình U15 Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2017 có sự góp mặt của Khuất Văn Khang. Bằng nỗ lực và sự định hướng tốt, Văn Khang sau này mang tấm băng đội trưởng U23 Việt Nam, góp công chinh phục HCV SEA Games 2025 cùng tấm huy chương đồng tại giải U23 châu Á 2026. Anh cũng là một cầu thủ trẻ thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG thi đấu ở các giải đấu lớn.

Dù vậy, số lượng cầu thủ vượt qua được giai đoạn chuyển giao khắc nghiệt để trụ lại đỉnh cao vẫn còn khá khiêm tốn. Thực tế này phản ánh một khoảng trống lớn trong khâu đào tạo mang tính liên tục và sự kế thừa của bóng đá nước nhà.

Đây cũng là lý do mà thế hệ giành vé dự U20 World Cup 2017 hay thế hệ Thường Châu chỉ có thể tiến xa nhất tới tứ kết Asian Cup và giai đoạn ba vòng loại World Cup. Chỉ khi giải quyết triệt để đoạn đứt gãy từ tiềm năng thành cầu thủ chuyên nghiệp, từ tuyến trẻ lên cấp đội tuyển, chúng ta mới có cơ sở vững chắc để mơ về đấu trường thế giới.

Nhìn vào thập niên này, rất may khi bóng đá Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn từ cơ sở hạ tầng đến khâu đào tạo, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Những gương mặt đầy triển vọng hiện tại như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Đào Quý Vương, Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Văn Dương hay Lê Sỹ Bách xứng đáng được đầu tư một cách bài bản nhất.

Nếu được định hướng và mài giũa đúng cách, lứa cầu thủ trẻ này hoàn toàn có thể trở thành thế hệ giúp bóng đá Việt Nam tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup mà thế hệ Thường Châu từng dang dở. Nhưng nếu tiếp tục lặp lại những sai lầm cũ trong phát triển cầu thủ trẻ, chúng ta rất có thể lại chứng kiến thêm một thế hệ tài năng sớm lụi tàn như câu chuyện của Văn Quyến năm nào.