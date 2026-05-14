Thấy gì đáng mừng khi U17 Việt Nam liên tục ăn mừng kiểu CR7

Từ thế bị dẫn bàn chỉ sau 16 giây đến chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam viết nên một trong những trang sử đẹp nhất của bóng đá trẻ nước nhà.

Văn Dương (11) ăn mừng sau khi Siu

Không chỉ vượt qua vòng bảng U17 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng C, xếp trên U17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland còn có lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup bằng chính bản lĩnh của mình. Và trong đêm kỳ diệu ấy, hai màn ăn mừng kiểu Cristiano Ronaldo trở thành biểu tượng của sự giải tỏa và niềm tin.

U17 Việt Nam ngược dòng trong nghịch cảnh để viết lịch sử

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của HLV Roland nhận cú sốc cực lớn. Chỉ 16 giây sau khi giao bóng, hàng thủ Việt Nam không thể hóa giải pha tấn công trực diện của UAE và phải nhận bàn thua chóng vánh. Đó thực sự là một “gáo nước lạnh”.

Một trận đấu sống còn, một đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé đi tiếp, cộng thêm ký ức đau đớn từng bị UAE cướp mất cơ hội dự World Cup ở phút 87..., tất cả đủ khiến bất kỳ đội trẻ nào sụp đổ về tâm lý.

Nhưng điều đáng khen nhất ở U17 Việt Nam chính là bản lĩnh. Không hoảng loạn, không đánh mất cấu trúc chơi bóng, các cầu thủ trẻ vẫn kiên trì với những pha phối hợp ngắn, giữ bóng và tạo áp lực liên tục về phía khung thành UAE. Những đôi chân trẻ dường như hiểu rằng chỉ có bình tĩnh mới cứu được họ khỏi nghịch cảnh.

Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 39. Văn Dương kiếm về một quả đá phạt ở vị trí thuận lợi sát vòng cấm sau pha bị phạm lỗi từ phía sau. Từ khoảng cách lý tưởng, Nguyễn Lực thực hiện cú đá kỹ thuật bằng lòng trong chân phải, đưa bóng chạm mép trong cột dọc rồi đi vào lưới, san bằng tỷ số 1-1.

Bàn thắng ấy không chỉ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát mà còn cởi bỏ áp lực tâm lý đè nặng lên các cầu thủ trẻ. Ngay đầu hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện bộ mặt đầy tự tin.

Sau tình huống cướp bóng ngay trên phần sân đối phương, đội bóng áo đỏ triển khai pha phối hợp nhuần nhuyễn như được lập trình sẵn để Minh Thuỷ dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.

Dù UAE sau đó có bàn gỡ hòa ở phút 56 từ tình huống có phần may mắn, U17 Việt Nam vẫn không nao núng. Phút 69, từ một quả phạt góc bên cánh trái, Nguyễn Mạnh Cường chọn vị trí hoàn hảo rồi bật cao đánh đầu đập đất trong vòng 5,50 mét, ghi bàn thắng quyết định giúp Việt Nam dẫn lại 3-2.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sự trưởng thành đáng kinh ngạc của các cầu thủ trẻ. U17 Việt Nam chủ động lùi sâu, chơi phòng ngự phản công khoa học và giữ vững chiến thắng lịch sử để lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup với tư cách đội đầu bảng C, xếp trên cả U17 Hàn Quốc.

Nguyễn Lực gọi đồng đội đi ăn mừng kiểu Siu

Hai màn ăn mừng kiểu Ronaldo và thông điệp của thế hệ mới

Giữa niềm vui chiến thắng, có một chi tiết khiến nhiều người đặc biệt chú ý: hai màn ăn mừng kiểu “Siu” của Cristiano Ronaldo. Sau bàn gỡ hòa của Nguyễn Lực và pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 của Minh Thuỷ, các cầu thủ trẻ Việt Nam đều bật nhảy, xoay người và vung hai tay ra phía sau trong khi hét lên theo phong cách thương hiệu của CR7.

Hai pha ăn mừng giống như khoảnh khắc giải phóng toàn bộ áp lực mà các cầu thủ phải chịu đựng suốt thời gian qua. Từ vị thế được tung hô sau chức vô địch U17 Đông Nam Á và chiến thắng trước Yemen ngày ra quân, U17 Việt Nam bất ngờ rơi vào tâm bão chỉ trích sau thất bại ngược trước Hàn Quốc. Những lời ca ngợi nhanh chóng biến thành nghi ngờ.

Và rồi, khi bước vào trận đấu sinh tử với UAE, đội bóng lại nhận bàn thua chỉ sau 16 giây. Không ít người đã nghĩ về một bi kịch cũ: trận hòa 1-1 đau đớn trước UAE ở giải trước khi Việt Nam dẫn bàn tới phút 87 rồi đánh rơi vé World Cup.

Nhưng lần này, lịch sử đã đổi khác. Hai màn “Siu” có lẽ không chỉ là sự bộc phát cảm xúc mà còn phản ánh tâm lý của cả thế hệ cầu thủ trẻ. Họ thần tượng Ronaldo, một biểu tượng không chỉ vì tài năng, mà còn bởi tinh thần khổ luyện, sự bền bỉ và ý chí vượt nghịch cảnh.

Có thể tin các cầu thủ trẻ hiểu rằng thành công hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu. Phía trước họ vẫn còn U17 World Cup tại Qatar vào cuối năm, xa hơn là U20 World Cup 2029, Olympic 2028, Olympic 2032 và giấc mơ lớn nhất: World Cup của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Con đường ấy sẽ rất dài và không hề dễ dàng. Nhưng nếu tiếp tục giữ tinh thần chiến đấu như trước UAE, tiếp tục khổ luyện như thần tượng Ronaldo, người vẫn miệt mài thi đấu ở tuổi 41, thì thế hệ U17 Việt Nam hôm nay hoàn toàn có thể viết tiếp những trang sử lớn hơn cho bóng đá nước nhà.

Đúng vậy, bóng đá Việt Nam từng sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ tài năng. Nhưng không ít người trong số đó sa sút sau khi nổi tiếng quá sớm. Áp lực, sự tung hô và thiếu ổn định khiến họ không thể duy trì đỉnh cao đủ lâu để chạm tới giấc mơ World Cup. Với “thế hệ Siu” hôm nay, người hâm mộ có quyền hy vọng mọi thứ sẽ khác.