Trận đấu mở ra kịch bản trong mơ cho Premier League

  • Thứ năm, 14/5/2026 20:08 (GMT+7)
Rạng sáng 16/5, cuộc đối đầu giữa Aston Villa và Liverpool có thể tạo ra kịch bản hoàn hảo cho Premier League ở Champions League mùa tới.

Ngoại hạng Anh trước cơ hội có 6 CLB góp mặt ở Champions League mùa thứ 2 liên tiếp.

Premier League chắc chắn sở hữu 5 suất tham dự đấu trường số một châu Âu mùa 2026/27. Tuy nhiên, giải đấu này còn cơ hội nâng tổng số đại diện lên thành 6 đội nếu Aston Villa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 và đồng thời đăng quang Europa League.

Trong trường hợp đội bóng của HLV Unai Emery chen chân vào top 4 và vô địch Europa League, Premier League chỉ có tối đa 5 suất dự Champions League. Vì vậy, nhiều đội bóng phía sau như Bournemouth hay Brighton đang đặt hy vọng vào Liverpool.

Kịch bản trong mơ xảy ra nếu Liverpool đánh bại Aston Villa, qua đó giữ chắc vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu, còn đại diện thành Birmingham cán đích thứ 5, đồng thời dồn sức cho trận chung kết Europa League gặp Freiburg vào ngày 21/5.

Do đó, màn so tài tại Villa Park mang ý nghĩa quan trọng. Aston Villa bước vào trận đấu với phong độ thiếu ổn định khi chỉ giành 1 điểm trong 3 vòng gần nhất tại Premier League. Việc phải chia sức cho đấu trường châu Âu khiến đội chủ sân Villa Park có dấu hiệu hụt hơi.

Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng không tạo được sự yên tâm. Nhà đương kim vô địch vừa gây thất vọng với trận hòa 1-1 trước Chelsea và cần thêm điểm số để củng cố vị trí trong top đầu.

Lịch sử đang nghiêng về Liverpool khi Aston Villa chỉ thắng 1 trong 16 lần chạm trán gần nhất tại Premier League. Hiện Liverpool xếp trên Aston Villa nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Mùa giải năm nay, Premier League có 6 đại diện ở Champions League gồm Man City, Chelsea, Newcastle, Liverpool, Arsenal và Tottenham. Đáng chú ý, Arsenal, Villa và Crystal Palace lần lượt lọt vào chung kết Champions League, Europa League và Conference League.

Minh Nghi

