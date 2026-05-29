Neymar bị loại khỏi World Cup?

Chấn thương bắp chân khiến Neymar đứng trước cuộc chạy đua với thời gian, khi Brazil chỉ còn ít ngày để quyết định có giữ anh trong danh sách dự World Cup 2026 hay không.

Neymar dính chấn thương nghiêm trọng khi World Cup đang gần kề.

Chỉ hơn hai tuần trước trận ra quân gặp Morocco tại World Cup 2026, đội tuyển quốc gia Brazil nhận tin không mong muốn từ Neymar. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận tiền đạo 34 tuổi bị chấn thương cơ độ 2 ở bắp chân phải sau các cuộc kiểm tra mới nhất.

Theo bác sĩ Rodrigo Lasmar, thời gian hồi phục dự kiến của Neymar kéo dài từ hai đến ba tuần. Điều đó đồng nghĩa ngôi sao của Santos chắc chắn vắng mặt ở hai trận giao hữu cuối cùng của Brazil trước thềm World Cup, lần lượt gặp Panama ngày 31/5 và Ai Cập ngày 6/6.

Trong kịch bản khả quan nhất, Neymar chỉ có thể trở lại tập luyện và thi đấu từ ngày 11/6. Trong khi đó, trận mở màn World Cup của Brazil diễn ra ngày 13/6 trước Morocco trên sân MetLife ở New Jersey (Mỹ).

Chính khoảng thời gian gấp gáp này khiến khả năng Neymar bị loại khỏi danh sách dự World Cup trở thành chủ đề được quan tâm tại Brazil.

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ đã có tên trong danh sách chính thức vẫn có thể bị thay thế nếu gặp chấn thương hoặc mắc bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, quyết định đó phải được đưa ra chậm nhất 24 giờ trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển tại giải.

Neymar đã làm mọi thứ có thể để có tên trong đội hình Brazil dự World Cup 2026.

CBF hiện có thời hạn đến 19h ngày 12/6 để chốt lựa chọn cuối cùng. Nếu muốn thay Neymar, liên đoàn phải gửi hồ sơ y tế chi tiết lên FIFA. Sau khi xem xét, Ủy ban Y tế FIFA sẽ quyết định liệu chấn thương của cầu thủ này có đủ nghiêm trọng để không thể tham dự giải đấu hay không.

Trong trường hợp bị loại, Neymar sẽ chính thức mất suất dự World Cup và người thay thế phải là cầu thủ nằm trong danh sách sơ bộ đã được Brazil đăng ký trước đó.

Dù vậy, cánh cửa đến World Cup vẫn chưa khép lại với Neymar. Ban huấn luyện tuyển Brazil được cho là sẽ theo dõi sát quá trình hồi phục của anh trong những ngày tới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Với 6 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 15 trận cho Santos mùa này, Neymar vẫn được xem là một trong những quân bài quan trọng nhất của HLV Carlo Ancelotti trong hành trình chinh phục World Cup 2026. Tuy nhiên, lúc này, điều Brazil cần nhất không phải là những pha xử lý đẳng cấp của số 10, mà là một phép màu từ phòng y tế.

