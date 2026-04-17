Henry dội gáo lạnh vào giấc mơ của Arsenal

Huyền thoại Thierry Henry chỉ trích gay gắt Arsenal sau trận thua Manchester City ở vòng 33 Premier League tối 19/4, cho rằng đội bóng cũ không cho thấy tâm thế của một nhà vô địch.

Henry phán thẳng mặt Arsenal sau cú ngã ở Etihad.

Thất bại 1-2 trước Manchester City ở thời điểm quyết định của mùa giải khiến Arsenal hứng chịu nhiều chỉ trích. Người lên tiếng mạnh mẽ nhất là Thierry Henry, biểu tượng lớn của sân Emirates và cũng là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Phát biểu sau trận, Henry không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến đội bóng cũ đánh rơi lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League.

“Thành thật mà nói, đây chính là lúc để xem một đội bóng có thật sự sở hữu tâm thế của nhà vô địch hay không. Và lúc này, Arsenal không cho thấy điều đó”, cựu tiền đạo người Pháp nhận định.

Theo Henry, việc mất tập trung rồi đánh rơi điểm số trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là điều khó chấp nhận, nhất là khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt.

“Mất điểm trên sân Etihad trước Manchester City, khi mọi điểm số đều quý giá ở thời điểm này, đó không chỉ là nỗi thất vọng. Đó là điều đáng xấu hổ. Thật khó tin với một đội đang đua vô địch”, ông nói.

Arteta ôm mặt vì tiếc nuối trong trận gặp Man City.

Nhận xét của Henry phản ánh đúng áp lực Arsenal đang đối mặt. Đội bóng của Mikel Arteta từng có thời gian dài nắm lợi thế trên bảng xếp hạng, nhưng liên tiếp sảy chân trong giai đoạn quyết định đã khiến họ tự làm khó mình.

Henry cho rằng ứng viên vô địch phải biết cách thể hiện bản lĩnh ở những trận cầu lớn, thay vì tự đẩy mình vào thế chờ đối thủ mắc sai lầm.

“Bạn không thể nói về chuyện vô địch rồi chơi như vậy khi trận đấu quan trọng nhất xuất hiện. Đây là lúc phải lạnh lùng và kỷ luật. Nhưng giờ các bạn chỉ còn biết chờ phép màu và cầu mong Manchester City đánh rơi điểm”, Henry nhấn mạnh.

Cựu danh thủ người Pháp cũng đặt dấu hỏi về khả năng Arsenal vượt qua áp lực để cán đích đầu tiên.

“Tôi bắt đầu lo ngại liệu tập thể này có đủ sức đi hết chặng đường và vô địch hay không. Vì tôi nói rõ luôn, những nhà vô địch thật sự không hành xử như thế”, Henry nhấn mạnh.

Phát biểu của Henry chắc chắn sẽ tạo thêm sức ép cho Arsenal trong phần còn lại của mùa giải. Khi cuộc đua bước vào nước rút, đội bóng thành London không chỉ cần điểm số, mà còn phải chứng minh họ đủ bản lĩnh để bước lên ngôi số một.