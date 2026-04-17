Henry: 'Nhiều cầu thủ Real Madrid không đủ trình độ'

Huyền thoại Thierry Henry thẳng thắn chỉ ra vấn đề nhân sự của Real Madrid sau khi đội bóng này bị loại khỏi Champions League.

Thất bại trước Bayern Munich khiến Real Madrid dừng bước tại Champions League từ vòng tứ kết và đối mặt nguy cơ khép lại mùa giải trắng tay. Ngay sau trận, Thierry Henry đưa ra nhận định thẳng thắn về chất lượng đội hình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

“Có những cầu thủ không đủ trình độ để chơi cho Real Madrid”, Henry phát biểu trên CBS Sports. Cựu danh thủ người Pháp cho rằng vấn đề của đội bóng không chỉ nằm ở một trận thua, mà xuất phát từ cách xây dựng lực lượng.

Theo Henry, Real Madrid cần thay đổi nếu muốn cạnh tranh ở các trận đấu lớn. Ông nhấn mạnh rằng với đội hình hiện tại, đội bóng khó đạt được mục tiêu ở đấu trường châu Âu.

Bên cạnh đó, Henry cũng chỉ ra những sai sót trong trận đấu tại Munich. Ông cho rằng Real Madrid không duy trì được sự tập trung, đặc biệt sau khi Eduardo Camavinga nhận thẻ đỏ.

“Khi bạn chỉ còn 10 người trước Bayern Munich mà không sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn để phòng ngự như một tập thể, bạn sẽ bị trừng phạt”, Henry nói.

Cựu tiền đạo này cũng nhắc đến tâm lý thi đấu của Real Madrid. Theo ông, đội bóng từng nhiều lần tạo nên những cuộc lội ngược dòng, nhưng lần này lại không thể tái hiện điều đó.

“Real Madrid nghĩ họ là những ông vua của các cuộc lội ngược dòng, nhưng Bayern cho họ nếm trải điều đó theo cách của chính họ”, Henry nhận xét.

Trước đó, Real Madrid thi đấu nỗ lực và có thời điểm nắm lợi thế trong trận lượt về. Tuy nhiên, hai bàn thua cuối trận khiến họ đánh mất cơ hội vào bán kết.

Những nhận định của Henry cho thấy áp lực đang gia tăng tại Bernabeu, trong bối cảnh đội bóng có nguy cơ trải qua một mùa giải không danh hiệu.