Xe bus Real Madrid bỏ rơi Vinicius

Tiền đạo Vinicius Junior bị “bỏ lại” tại sân Allianz Arena sau trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.

Vinicius rời sân Allianz Arena muộn nhất bên phía Real. Ảnh: Reuters.

Theo Goal, sau khi trận đấu khép lại với thất bại 3-4 trước Bayern Munich, toàn đội Real Madrid nhanh chóng lên xe di chuyển ra sân bay để trở về Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Vinícius không thể đi cùng các đồng đội do được lựa chọn ngẫu nhiên cho cuộc kiểm tra doping bắt buộc sau trận. Đây là quy trình tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Theo quy định nghiêm ngặt của FIFA, mọi cầu thủ được yêu cầu kiểm tra doping đều phải tuân thủ tuyệt đối, không được trì hoãn hay từ chối. Do quá trình xét nghiệm kéo dài hơn dự kiến, bộ phận hậu cần của Real Madrid buộc phải cho xe buýt rời đi đúng kế hoạch, trong khi Vinícius sẽ di chuyển riêng bằng ô tô sau khi hoàn tất thủ tục.

Luật chống doping của FIFA có những chế tài rất nặng. Các cầu thủ vi phạm có thể bị treo giò từ vài tháng đến nhiều năm, thậm chí bị cấm thi đấu vĩnh viễn nếu bị xác định cố tình sử dụng chất cấm. Ngay cả những hành vi như từ chối kiểm tra, không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên kiểm tra hay cung cấp thông tin sai lệch cũng có thể dẫn đến án phạt nghiêm khắc.

Dừng bước tại Champions League, Vinícius và các đồng đội cần nhanh chóng lấy lại tinh thần để tập trung cho La Liga. Với khoảng cách lên đến 9 điểm so với đội đầu bảng Barcelona, Real Madrid vẫn cần ngôi sao người Brazil tỏa sáng trong giai đoạn còn lại nếu không muốn khép lại mùa giải trong cảnh trắng tay.

