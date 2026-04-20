Arsenal chao đảo

Thất bại 1-2 trước Manchester City ở vòng 33 Premier League tối 19/4 cho thấy Arsenal đã tiến rất xa, nhưng vẫn còn thiếu bước cuối để trở thành nhà vô địch.

Mikel Arteta thất vọng khi Arsenal thua Man City.

Arsenal rời Etihad với hình ảnh không hề bạc nhược. Họ chiến đấu đến phút cuối, tạo ra sức ép lớn trong thời gian bù giờ và khiến Manchester City phải trải qua những khoảnh khắc thót tim. Nhưng bảng tỷ số vẫn ghi 2-1 cho đội chủ nhà, và đó mới là điều duy nhất có ý nghĩa ở giai đoạn này của mùa giải.

Manchester City thắng bằng bản năng của nhà vua

Khi cuộc đua vô địch bước vào khúc cua cuối, mọi trận đấu lớn đều mang giá trị gấp đôi. Manchester City hiểu điều đó. Arsenal cũng hiểu. Khác biệt nằm ở chỗ một đội quá quen với áp lực, còn đội kia vẫn đang học cách sống cùng nó.

Thất bại tại Etihad không khiến Arsenal sụp đổ ngay lập tức. Họ vẫn còn cơ hội, vẫn còn quyền tự quyết trên lý thuyết. Nhưng nó làm sống dậy nỗi ám ảnh mà đội bóng thành London cố gắng thoát khỏi suốt hai mùa qua: cảm giác hụt chân đúng lúc quan trọng nhất.

Manchester City không cần một trận đấu hoàn hảo để đánh bại Arsenal. Họ không áp đảo tuyệt đối, cũng không bóp nghẹt đối thủ trong suốt 90 phút. Có nhiều thời điểm Man City phải lùi sâu, phải chịu sức ép và phải chống đỡ trước những pha lên bóng của Arsenal.

Nhưng đội bóng của Pep Guardiola có thứ mà phần còn lại của Premier League luôn e ngại: bản năng của nhà vô địch.

Arsenal cần cho thấy bản lĩnh trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Trong những trận cầu lớn, Man City biết khi nào cần tăng tốc, khi nào cần kiên nhẫn và khi nào phải tung đòn quyết định. Họ kiểm soát cảm xúc rất tốt. Đó là phẩm chất được tạo ra từ nhiều năm chinh phục danh hiệu, chứ không chỉ từ chất lượng đội hình.

Erling Haaland ghi bàn quyết định, nhưng chiến thắng này không chỉ thuộc về một cá nhân. Nó là sản phẩm của thói quen chiến thắng ăn sâu vào tập thể Manchester City. Đó cũng là điều Arsenal còn thiếu.

Đội khách chơi không tệ. Họ nhập cuộc tự tin, tranh chấp quyết liệt và không còn tâm lý sợ hãi mỗi lần gặp Man City như vài năm trước. Arteta đã xây dựng được một Arsenal gan góc hơn, trưởng thành hơn và đủ sức đối đầu với đội mạnh nhất nước Anh.

Song ở những thời điểm quyết định, Arsenal vẫn chưa lạnh lùng bằng đối thủ. Một cơ hội bỏ lỡ, một khoảnh khắc mất tập trung hay một pha xử lý thiếu chính xác đều phải trả giá cực đắt.

Trong cuộc đua vô địch với Manchester City, sai số gần như bằng không.

Arteta cần nhiều hơn những lời khen

Không thể phủ nhận Arteta thay đổi Arsenal. Từ đội bóng thường xuyên bất ổn, họ trở thành tập thể có cấu trúc rõ ràng, chơi thứ bóng đá hiện đại và cạnh tranh sòng phẳng ở cả Premier League lẫn Champions League.

Mikel Arteta đối mặt lịch thi đấu khó khăn sắp tới.

Arsenal ngày nay không còn sống nhờ lịch sử. Họ đã trở lại bằng năng lực thật sự. Tuy nhiên, khi đội bóng bước lên tầm ứng viên vô địch, tiêu chuẩn đánh giá cũng thay đổi. Người ta không còn khen Arsenal vì tiến bộ. Người ta chờ họ nâng cúp. Một áp lực mà mọi CLB lớn đều phải chấp nhận.

Nếu Arsenal tiếp tục trắng tay mùa này, câu chuyện “đang đi đúng hướng” sẽ khó còn đủ sức thuyết phục. Bởi đi đúng hướng nhưng không chạm đích quá lâu sẽ tạo ra nghi ngờ. Một đội bóng trẻ có thể được chờ đợi, nhưng một ứng viên vô địch thì phải biết kết thúc hành trình bằng danh hiệu.

Arteta hiểu điều đó hơn ai hết. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhiều lần nhấn mạnh Arsenal vẫn còn cơ hội và mùa giải chưa kết thúc. Đó là thông điệp cần thiết để giữ tinh thần phòng thay đồ. Nhưng từ giờ đến cuối mùa, lời nói không còn nhiều giá trị. Arsenal cần chiến thắng liên tiếp và cần phản ứng như một nhà vô địch thực sự.

Điều quan trọng nhất với họ lúc này không chỉ là số điểm, mà là phản ứng tâm lý sau cú đánh tại Etihad. Những đội bóng lớn luôn biết cách đứng dậy sau thất bại đau đớn. Nếu Arsenal làm được điều đó, họ vẫn có thể viết lại cái kết.

Ngược lại, nếu trận thua Manchester City kéo theo sự chùng xuống quen thuộc, mùa giải này sẽ lại trở thành chương tiếp theo của nỗi tiếc nuối.

Arsenal đang ở rất gần đỉnh cao. Nhưng khoảng cách cuối cùng thường là đoạn đường khó nhất. Họ đã đủ hay để cạnh tranh. Giờ là lúc chứng minh mình đủ bản lĩnh để vô địch.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD