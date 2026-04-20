Nếu chỉ có tháng 3, Arsenal đã vô địch

Trong ba mùa giải gần đây, chặng đường chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh của Arsenal luôn biến thành một bi kịch lặp đi lặp lại vào tháng 4 đẩy họ về thứ 2.

HÌnh ảnh quen thuộc của Arteta trong tháng 4.

Cứ mỗi khi bước vào tháng 4, đội chủ sân Emirates lại tự đánh mất chính mình, tạo điều kiện hoàn hảo để Manchester City bứt tốc và đoạt lấy chiếc cúp bạc. Mùa giải năm nay dường như đang đi theo vết xe đổ quen thuộc đó. Từ vị thế dẫn trước đối thủ đến 9 điểm, hai thất bại liên tiếp ngay trong tháng 4 khiến khoảng cách này bị thu hẹp xuống vỏn vẹn 3 điểm, trong lúc "Pháo thủ" lại thi đấu nhiều hơn một trận.

Nỗi ám ảnh lịch sử ở giai đoạn nước rút

Nhìn lại quá khứ, tháng 4 thực sự là rào cản tâm lý khổng lồ đối với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Ở mùa giải 2022/23, Arsenal thể hiện phong độ hủy diệt với thành tích toàn thắng trong tháng 3. Tuy nhiên, khi bước sang tháng 4, họ bất ngờ sa sút không phanh khi chỉ giành được duy nhất một chiến thắng sau năm vòng đấu. Việc đánh rơi đến 9 điểm trong giai đoạn nhạy cảm này trực tiếp dâng ngôi vô địch cho nửa xanh thành Manchester.

Kịch bản nghiệt ngã tiếp tục tái diễn ở mùa giải 2023/24. Đội bóng thành London gục ngã trước Aston Villa ngay tại vòng 33 diễn ra vào tháng 4. Thất bại cay đắng đó tạo bước đệm để Manchester City vươn lên chiếm lấy ngôi đầu. Cho dù Arsenal nỗ lực giành trọn vẹn điểm số ở tất cả vòng đấu còn lại, họ vẫn đành ngậm ngùi cán đích ở vị trí á quân.

Đến mùa giải năm ngoái, dù cải thiện phần nào khi không để thua bất kỳ trận nào trong tháng 4, Arsenal lại vướng vào căn bệnh "hòa". Việc bị cầm chân ở ba trên tổng số năm trận đấu khiến họ đánh mất những điểm số quý giá và không thể duy trì thế bám đuổi quyết liệt với nhà đương kim vô địch.

Trở lại với hiện tại, sự thất vọng càng bị đẩy lên cao trào khi đội bóng thủ đô trắng tay trong cả hai lần ra sân gần nhất của tháng 4 năm nay, tức là còn tệ hơn cả 3 mùa trước.

Arsenal rơi vào vòng lặp thời gian lần thứ 4?

Sai lầm chiến lược và rào cản tâm lý

Sự sa sút có tính chu kỳ của Arsenal bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân sâu xa. Vấn đề lớn nhất nằm ở cách phân phối thể lực.

Đội bóng của Arteta thi đấu giống hệt một vận động viên điền kinh chuyên chạy nước rút, nhưng lại bị ném vào một giải marathon đường trường. Họ thường xuyên bứt tốc cực kỳ mạnh mẽ, thi đấu thăng hoa và bỏ xa các đối thủ bám đuổi ở những vòng đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, khi bước vào những khúc cua quyết định đòi hỏi sức bền, nền tảng thể lực của họ bị bào mòn nghiêm trọng khiến những đôi chân trở nên nặng trĩu và lịm dần đi.

Một sai lầm chí mạng khác của đội chủ sân Emirates là sự tham lam trên mọi mặt trận. Việc cố gắng theo đuổi một cú ăn bốn vô tiền khoáng hậu khiến các trụ cột bị vắt kiệt sức lực. Đáng lẽ ra, họ cần chủ động buông bỏ những sân chơi phụ để dồn toàn lực cho giải vô địch quốc gia.

Sự cố chấp nhặt nhạnh mọi danh hiệu để thỏa mãn cơn khát dẫn đến tình trạng "xôi hỏng bỏng không". Những thất bại tại các đấu trường cúp quốc nội như Carabao Cup hay FA Cup hoàn toàn không giúp các cầu thủ rũ bỏ được gánh nặng, trái lại mang đến sự ức chế và mệt mỏi tột độ.

Hệ lụy cuối cùng chính là sức ỳ về mặt tâm lý. Sự mệt mỏi do phân phối sức lực không hợp lý cùng việc ôm đồm quá nhiều mục tiêu khiến Arsenal thường xuyên hụt hơi khi tháng 4 gõ cửa. Bi kịch lặp đi lặp lại hết năm này qua năm khác vô tình gieo vào đầu các cầu thủ một nỗi ám ảnh vô hình. Họ dần tin rằng số phận an bài cho mình một vị trí á quân muôn thuở.

Sự sụp đổ cả về mặt lối chơi lẫn tinh thần sau trận thua Manchester City mới đây là minh chứng rõ nét nhất cho tâm trạng này. Mặc dù vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết và xếp trên đối thủ về mặt điểm số, tập thể Arsenal lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Họ cảm thấy bản thân đang mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian vô tận giống như những thước phim viễn tưởng, nơi mọi nỗ lực vùng vẫy cuối cùng đều dẫn đến một kết cục buồn.

Tương lai của phần còn lại mùa giải sẽ phụ thuộc vào việc liệu Arteta có thể đánh thức tinh thần chiến đấu và đưa các học trò thoát khỏi bóng ma quá khứ hay không.

Highlights Man City 2-1 Arsenal Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Man City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad thuộc vòng 33 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD