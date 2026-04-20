CĐV Arsenal đòi bán Odegaard

  • Thứ hai, 20/4/2026 08:42 (GMT+7)
Người hâm mộ Arsenal yêu cầu đội bóng bán Martin Odegaard sau thất bại 1-2 trước Man City thuộc vòng 33 Premier League tối 19/4.

Odegaard gây thất vọng ở mùa giải này.

Hành quân đến Etihad, Arsenal sớm gặp bất lợi khi Rayan Cherki mở tỷ số cho Man City sau pha xử lý ấn tượng. Sau đó, sai lầm của Gianluigi Donnarumma giúp Kai Havertz tận dụng cơ hội gỡ hòa, mang lại hy vọng cho "Pháo thủ".

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn biết cách định đoạt trận đấu khi Erling Haaland ghi bàn quyết định, qua đó gây sức ép cực lớn lên Arsenal trong giai đoạn cuối mùa. Nếu thắng Burnley ở trận đá bù, Man City sẽ vượt mặt đối thủ trên bảng xếp hạng Premier League.

Giữa bối cảnh đó, phong độ mờ nhạt của Odegaard trở thành tâm điểm chỉ trích. Đội trưởng người Na Uy mới có 1 bàn thắng và 5 kiến tạo mùa này, phần nào do ảnh hưởng từ chấn thương. Nhưng điều đó không đủ để làm hài lòng người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng Arsenal cần một sự thay đổi ở tuyến giữa, thậm chí kêu gọi bán Odegaard trong hè 2026.

Một số CĐV thẳng thắn bày tỏ "đã đến lúc đội bóng làm mới", bất kể kết cục mùa giải ra sao. Dù vậy, không phải ai cũng đồng tình. Huyền thoại CLB Tony Adams cho rằng vấn đề nằm ở cách lựa chọn thủ quân. Ông tin rằng Declan Rice mới là người phù hợp để đeo băng đội trưởng nhờ tố chất lãnh đạo nổi bật.

Rõ ràng, những tranh cãi quanh Odegaard đang phản ánh áp lực khổng lồ tại Arsenal. Khi mùa giải bước vào chặng nước rút, mọi quyết định từ chiến thuật đến nhân sự đều có thể định đoạt số phận của "Pháo thủ".

Highlights Man City 2-1 Arsenal Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Man City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad thuộc vòng 33 Premier League.

Cuốn sách "Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United" được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

