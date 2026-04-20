Mặt đầy vết xước khiến Haaland gặp rắc rối với bạn gái

  • Thứ hai, 20/4/2026 20:00 (GMT+7)
Erling Haaland tỏa sáng giúp Man City thắng Arsenal 2-1 tối 19/4, nhưng cuộc chiến thể lực khốc liệt khiến anh rời sân với mặt đầy vết xước và gặp rắc rối ngoài sân cỏ.

Bạn gái Isabel Johansen không thích Haaland trở về nhà với gương mặt đầy vết xước.

Tiền đạo người Na Uy ghi bàn ấn định chiến thắng trong trận cầu được ví như "chung kết" của Premier League. Tuy nhiên, anh cũng trải qua một trận đấu cực kỳ căng thẳng khi liên tục va chạm với trung vệ Gabriel Magalhaes.

Trong một tình huống gây tranh cãi, Gabriel được cho là có động tác húc đầu vào Haaland nhưng không phải nhận thẻ đỏ. Trận đấu trở nên cực nóng với hàng loạt pha tranh chấp quyết liệt, thậm chí áo đấu của Haaland bị kéo rách, còn cơ thể đầy những vết xước sau cuộc chiến thể lực.

Chia sẻ sau trận, Haaland thừa nhận anh có thể gặp rắc rối khi về nhà. "Áo tôi bị kéo khá nhiều. Đây là Premier League với rất nhiều va chạm, như một cuộc vật lộn vậy. Có rất nhiều pha đấu tay đôi và cả những vết xước. Bạn gái tôi không thích điều đó chút nào, trông thật không ổn", chân sút 25 tuổi nói.

Haaland cũng cho rằng nếu anh ngã xuống khi va chạm với Gabriel, đối thủ có thể phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, anh khẳng định mình không muốn làm vậy, bởi được cha dạy phải luôn đứng vững và chơi bóng trung thực. "Có thể nếu tôi ngã xuống, mọi chuyện sẽ dễ hơn, nhưng tôi không làm thế", anh nói thêm.

Chiến thắng ở vòn 33 Premier League giúp Man City nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Nếu thắng trận đá bù, họ sẽ cân bằng điểm số với Arsenal và tạo sức ép cực lớn lên đối thủ.

Dù vậy, Haaland khá thận trọng. Anh đánh giá Arsenal vẫn là đội bóng xuất sắc và nhấn mạnh Man City cần tập trung vào chính mình thay vì bị cuốn vào cuộc chiến tâm lý.

Highlights Man City 2-1 Arsenal Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Man City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad thuộc vòng 33 Premier League.

