Barcelona đau đầu sống thiếu Lamine Yamal

Barcelona sẽ phải học cách chiến thắng khi thiếu Lamine Yamal, trong thời điểm cuộc đua vô địch La Liga bước vào chặng nước rút.

Mùa này, tài năng trẻ người Tây Ban Nha ra sân 46 trong tổng số 52 trận của Barcelona, chiếm 88,4% số trận toàn đội. Anh chỉ vắng mặt 6 lần, trong đó có 5 trận vì chấn thương vùng háng và một trận do treo giò.

Trong những lần thiếu Yamal, Barcelona vẫn thắng 5/6 trận. Tuy nhiên, con số đó không phản ánh hết tầm quan trọng ngày càng lớn của cầu thủ mang áo số 10.

Ở giai đoạn hai của mùa giải, Yamal bùng nổ mạnh mẽ với 9 bàn tại La Liga. Anh liên tục tạo khác biệt trong các trận lớn gặp Atletico Madrid, derby với Espanyol hay màn so tài cùng Celta Vigo.

Không chỉ ghi bàn, Yamal còn là nguồn sáng tạo lớn nhất của đội bóng xứ Catalonia nhờ khả năng rê bóng, tạo đột biến và kéo giãn hàng thủ đối phương.

HLV Hansi Flick buộc phải tính toán lại phương án tấn công trong bối cảnh Lamine chấn thương, còn Raphinha chưa chắc trở lại trước trận El Clasico gặp Real Madrid.

Một trong những lựa chọn thay thế là Roony Bardghji, cầu thủ trẻ từng để lại dấu ấn trước Real Betis và Athletic Bilbao. Ngoài ra, Marcus Rashford và Ferran Torres cũng có thể được sử dụng ở hành lang phải.

Barcelona hiện còn hai chuyến làm khách khó khăn trước Getafe và Osasuna trước khi bước vào El Clasico. Theo tính toán, đội chủ sân Camp Nou cần thêm 10 điểm để chắc chắn vô địch. Nếu duy trì mạch thắng, họ thậm chí có thể đăng quang ngay sau trận gặp Real Madrid.

Việc mất Yamal đúng lúc then chốt là tổn thất rõ ràng. Nhưng đây cũng là bài kiểm tra bản lĩnh của tập thể Barcelona dưới thời Flick. Nếu vượt qua giai đoạn này, đội bóng xứ Catalonia sẽ tiến rất gần đến danh hiệu La Liga, ngay cả khi không có ngôi sao trẻ sáng giá nhất của mình.