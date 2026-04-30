Yamal để lộ bạn gái mới?

Chuyện đời tư của Lamine Yamal tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông Tây Ban Nha.

Ines Garcia được cho là "có mối quan hệ đặc biệt" với Yamal.

Tài năng trẻ của Barcelona được cho là đang bắt đầu mối quan hệ mới sau thời gian chia tay ca sĩ Nicki Nicole. Gần đây, anh bị nghi “có mối quan hệ đặc biệt” với một nữ influencer đến từ Seville, Ines Garcia. Những tương tác qua lại trên mạng xã hội như theo dõi lẫn nhau hay “thả tim” bài viết đã khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi.

Theo tiết lộ từ influencer Javi Hoyos, Yamal tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày sau chiến thắng của Barcelona trước Getafe bên cạnh bạn bè và được cho là có sự xuất hiện của Ines Garcia. Địa điểm được nhắc đến là nhà hàng nổi tiếng La Cupula del Garraf tại thị trấn ven biển Sitges (gần Barcelona).

Nghi vấn càng tăng cao khi một đoạn livestream thuộc giải đấu Kings League vô tình “lộ” thông tin nhạy cảm. Trong cuộc gọi video giữa bạn thân Sohaib và người anh họ Mohamed của Yamal, cái tên Ines bất ngờ được nhắc đến, khiến Mohamed tỏ ra bối rối như vừa tiết lộ điều không nên nói.

Ở thời điểm hiện tại, cả Yamal lẫn Ines đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Tuy nhiên, chuỗi chi tiết trùng hợp cùng những dấu hiệu từ mạng xã hội đang khiến người hâm mộ tin rằng ngôi sao trẻ của Barcelona đã thực sự bước vào một chương mới trong đời sống tình cảm.

Hình bóng của một cầu thủ lớn nơi Yamal Dù đã bị loại sau trận thua đau tại tứ kết Champions League 2025/26. Lamine Yamal tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, nên nhớ anh chỉ mới 18 tuổi.