Valverde lên tiếng sau vụ ẩu đả với Tchouameni

Tiền vệ Federico Valverde vừa chính thức lên tiếng trấn an cổ động viên sau sự cố xô xát với người đồng đội Aurelien Tchouameni tại Real Madrid.

Nội bộ Real Madrid vừa rung chuyển bởi vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa Valverde và Tchouameni. Sự việc bùng phát trong buổi tập ngày 7/5, bắt nguồn từ những căng thẳng âm ỉ từ trước đó.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn khiến tuyển thủ Uruguay phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não và cần can thiệp y tế để khâu vết thương.

Lên tiếng sau biến cố, Valverde gây bất ngờ với thái độ cực kỳ điềm tĩnh: "Tôi vẫn ổn. Lúc này, tôi cảm nhận rõ rệt tình yêu thương và sự ủng hộ tuyệt đối từ Real Madrid cũng như người hâm mộ. Đôi khi, bạn phải vượt qua những trở ngại trong bóng đá và cuộc sống để học hỏi, trưởng thành và chín chắn hơn. Điều này chắc chắn sẽ giúp tôi trở thành một đội trưởng tốt hơn trong những năm tới" .

Trước hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng này, ban lãnh đạo "Los Blancos" cũng gần như ngay lập tức áp dụng thiết quân luật để giữ nghiêm kỷ cương đội bóng.

Cả Valverde và Tchouameni đều phải nhận án phạt tài chính kỷ lục lên tới 500.000 euro (khoảng 13,6 tỷ đồng ) mỗi người. Đây là thông điệp cứng rắn đến từ Real Madrid dành cho những cá nhân gây ảnh hưởng đến tập thể.

Bất chấp việc tuyển thủ Uruguay khẳng định bản thân không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, tuy nhiên, vết nứt trong phòng thay đồ vẫn là bài toán khiến những người yêu mến đội bóng Hoàng gia lo lắng.

Nếu Jose Mourinho tiếp quản Real Madrid đúng như đồn đoán, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ phải dọn dẹp những cái tôi quá lớn ở Bernabeu để cùng "Los Blancos" hướng tới thành công.

