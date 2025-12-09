Đây mới là Mount phiên bản 60 triệu bảng

Giữa một tập thể dao động, Mason Mount - người được "Quỷ đỏ" chiêu mộ với giá 60 triệu bảng - đang gọi lại phiên bản mà MU tưởng rằng họ đã mua từ 2023.

Manchester United có thể thắng đậm Wolves, có thể tung ra 27 cú dứt điểm và có thể tạm leo lên vị trí thứ sáu. Nhưng tất cả những con số đó đều chưa đủ sức tạo niềm tin. Một thứ duy nhất có thể xem là “sự thật” vào lúc này chính là phong độ ngày càng nâng cao của Mason Mount.

Mount đang “làm bóng đá” trở lại

Không ai tại Old Trafford trải qua hành trình khó nhọc như Mount trong 18 tháng qua. Anh đến với mức giá 55 triệu bảng, mang theo kỳ vọng trở thành mảnh ghép tấn công hiện đại, linh hoạt và bền bỉ. Kỳ vọng đó lập tức vỡ vụn vì chấn thương, phong độ bất ổn và cảm giác lạc nhịp trong lối chơi. Mount biến mất khỏi đội hình, và dần trở thành nhân vật bị quên lãng trong cuộc cải tổ của MU.

Nhưng điều đang diễn ra vài tuần gần đây là một sự trở lại đúng nghĩa, không phải khoảnh khắc lóe sáng, mà là dấu hiệu của một đường cong đi lên.

Ba bàn trong bốn trận đá chính gần nhất không chỉ là thống kê ấn tượng. Điều quan trọng là cách Mount ghi bàn: chọn vị trí đúng, di chuyển có mục đích, chạm bóng giàu cảm giác và quyết đoán. Trước Wolves, bàn thắng của anh đến từ tình huống rất “Mount”: đọc diễn biến sớm hơn hàng thủ, cắt vào khoảng trống và kết thúc gọn gàng.

Điều này không có ở Mount mùa trước. Khi thể trạng không tốt, anh luôn chậm nửa nhịp. Khi thiếu tự tin, mọi pha xử lý đều nặng nề. Giờ đây, Mount di chuyển nhẹ nhàng, “ăn rơ” với Bruno Fernandes, và quan trọng nhất: anh hiểu rõ vị trí của mình trong hệ thống của Ruben Amorim.

Lối chơi của Amorim đòi hỏi thừa năng lượng, thiếu sự tự do tuyệt đối. Ở đó, tiền vệ tấn công không chỉ luân chuyển bóng mà còn phải gây áp lực, hỗ trợ phòng ngự và tạo chiều sâu. Mount sinh ra để chơi kiểu bóng đá này. Chelsea từng khai thác điều đó, còn MU thì chưa, cho đến bây giờ.

“Cậu ấy phòng ngự tốt, tấn công tốt và chất lượng mỗi lần chạm bóng đều rất cao”, Amorim nói. Đó không phải câu khen xã giao. Nó giống một lời xác nhận rằng Mount đang trở lại với phần tinh túy nhất trong lối chơi của mình: tính đa nhiệm và sự bền bỉ hiếm thấy.

Amorim đang thiếu Benjamin Sesko vì chấn thương, thiếu Mbeumo vì chuẩn bị dự CAN. United thiếu người tạo đột biến từ tuyến hai. Mount xuất hiện đúng lúc, và lấp đúng khoảng trống mà hệ thống cần nhất.

Mount là chỉ dấu quan trọng của sự hồi phục, không phải chiến thắng trước Wolves

Một đội bóng muốn đi lên phải có ít nhất một cá nhân “mang tín hiệu”. MU mùa trước có Garnacho trong giai đoạn bùng nổ, có Mainoo cuối mùa. Nhưng mùa này, mọi tín hiệu đều mờ nhạt. Họ không có chuỗi chiến thắng đáng kể, không có trụ cột chơi ổn định xuyên suốt.

Mount đang thay đổi điều đó.

Anh không phải linh hồn của đội bóng, không phải cứu tinh. Nhưng phong độ hiện tại tạo cho MU một điểm tựa mà họ hiếm khi có: một cầu thủ biết cách nâng chất lượng trận đấu đều đặn. Không phải dựa vào cảm hứng, không phải khoảnh khắc. Mà là sự ổn định, thứ xa xỉ nhất tại Old Trafford lúc này.

Mount không cần ghi 20 bàn để thành công. Anh chỉ cần duy trì thứ bóng đá mà anh đang chơi: sạch sẽ, chính xác, di chuyển nhiều, gây áp lực thông minh và biết xuất hiện đúng chỗ. MU đã không có một tiền vệ như vậy kể từ thời Herrera, một cầu thủ biết làm mọi thứ để hệ thống vận hành trơn tru.

Nếu MU muốn thay đổi thật sự, Mount chính là chiếc gương để họ nhìn vào: bớt phô trương, nhiều trách nhiệm, và ổn định từng tuần. Không phải trận thắng trước Wolves, mà chính Mount mới là điểm sáng nói lên rằng MU có thể đi lên theo một cách nghiêm túc hơn.

Mount chưa cứu được mùa giải. Nhưng anh đang dọn đường cho sự trở lại của chính mình, và đôi khi, đó là thứ còn quan trọng hơn cả một chiến thắng tưng bừng.