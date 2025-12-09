Thay đổi giúp MU thắng Wolves

HLV Ruben Amorim tiết lộ cuộc họp giữa hai hiệp đấu giúp MU chơi bùng nổ và giành chiến thắng 4-1 trên sân Molineux của Wolves rạng sáng 9/12.

MU giành 3 điểm quan trọng. Ảnh: Reuters.

MU bị Wolves cầm hòa 1-1 sau 45 phút đầu tiên. Nhưng sang hiệp hai, "Quỷ đỏ" vùng lên mạnh mẽ và ghi liền 3 bàn, qua đó ấn định tỷ số 4-1 chung cuộc.

Chia sẻ sau trận, HLV Amorim cho biết sự thay đổi quan trọng đến từ giờ nghỉ giữa hiệp. “Không phải vấn đề chiến thuật”, ông nhấn mạnh. “Chúng tôi kiểm soát trận đấu nhưng không kết thúc được các tình huống như mong muốn. Tôi nói với các cầu thủ rằng họ còn 45 phút để giành ba điểm, điều cực kỳ quan trọng với chúng tôi”.

Sau 45 phút đầu tiên chơi thiếu ý tưởng, MU quyết tâm vùng lên và gây áp lực mạnh mẽ ở hiệp hai. Nhờ duy trì sức ép lớn, "Quỷ đỏ" khai thác được điểm yếu của đối thủ và tận dụng tốt các cơ hội để mang về chiến thắng.

“MU có phần lỏng lẻo trong các đường chuyền, điều đó giúp Wolves có thêm hy vọng. Lẽ ra chúng tôi phải khép lại hiệp một theo cách khác. Nhưng trong giờ nghỉ, cả đội hiểu rằng chúng tôi có mọi thứ để giành chiến thắng và đã làm được”, HLV Amorim cho biết.

Chiến thắng trước Wolves giúp MU vươn lên thứ 6 với 25 điểm, bằng điểm Chelsea và chỉ kém vị trí thứ 4 của Crystal Palace đúng 1 điểm. Ở vòng tiếp theo, thầy trò Ruben Amorim sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Bournemouth.

Bốn bàn thắng của MU trước Wolves Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.