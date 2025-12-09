Kỷ lục của MU

Rạng sáng 9/12, MU tạo màn trình diễn ấn tượng bậc nhất kể từ khi Ruben Amorim nắm quyền với chiến thắng 4-1 trước Wolves tại Molineux thuộc vòng 15 Premier League.

MU tấn công hiệu quả trước Wolves.

Ngoài ba điểm để vươn lên vị trí thứ 6, "Quỷ đỏ" còn phơi bày một diện mạo tấn công đầy sinh khí. MU bước ra sân với sự chủ động, triển khai bóng tốc độ cao và liên tục dồn đối thủ vào thế chống đỡ. Khác hẳn hình ảnh thiếu ý tưởng thường thấy, Bruno Fernandes cùng đồng đội kiến tạo thế trận bùng nổ, sóng gió trước cầu môn đội chủ nhà.

Theo thống kê, MU tung ra tới 27 pha dứt điểm, con số cao kỷ lục kể từ khi Amorim dẫn dắt đội bóng. Đây cũng là trận thứ hai trong hai năm qua MU chạm mốc trên 25 cú sút – lần gần nhất vào tháng 12/2023 khi chạm trán Chelsea. Sức ép ấy được chuyển hóa thành bốn bàn thắng, trong đó Bryan Mbeumo và Mason Mount mỗi người ghi một bàn, còn Bruno Fernandes hoàn tất cú đúp.

Không chỉ hàng công khởi sắc, khả năng thi đấu xa nhà – vốn là nỗi trăn trở cố hữu, trở thành điểm sáng. Với chiến thắng tại Molineux, MU lần đầu thắng hai trận liên tiếp trên sân khách tại Premier League dưới thời Amorim. Đáng nói hơn, họ sở hữu chuỗi 5 trận bất bại sân khách (3 thắng, 2 hòa), thành tích tốt nhất kể từ tháng 2/2022.

Trong bối cảnh MU đang nỗ lực trở lại cuộc đua top đầu, sự lột xác nơi hàng công và phong độ sân khách ổn định là những tín hiệu đầy hứa hẹn.

Bốn bàn thắng của MU trước Wolves Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.