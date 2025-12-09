Cột mốc siêu hiếm của Fernandes

Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng khi ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của MU trước Wolves thuộc vòng 15 Premier League.

Fernandes liên tiếp ghi bàn và kiến tạo cho MU.

Trong chuyến làm khách đến Molineux rạng sáng 9/12, Fernandes lập cú đúp ấn định chiến thắng 4-1 cho MU. "Quỷ đỏ" thành Manchester vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, kém Arsenal 8 điểm.

Fernandes còn dọn cỗ cho Mason Mount, qua đó trở thành cầu thủ thứ 5 trong lịch sử Premier League kiến tạo ở 5 trận sân khách liên tiếp. Chuỗi trận đặc biệt này bắt đầu từ pha treo bóng cho Harry Maguire ghi bàn vào lưới Liverpool hồi tháng 10, rồi nối dài qua các trận đấu với Nottingham Forest, Tottenham, Crystal Palace và Wolves.

Trước Fernandes, 4 cầu thủ Mohamed Salah (2023), Gerard Deulofeu (2015), Cecs Fabregas (2015) và Muzzy Izzet (2003) từng chạm đến cột mốc này. Tính riêng mùa giải năm nay, Fernandes có 6 kiến tạo, chỉ xếp sau Michael Olise (8) và Lamine Yamal (7) tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Fernandes cũng nâng tổng số trận ghi bàn và kiến tạo cùng lúc lên 16 trận kể từ khi gia nhập MU – thành tích chỉ kém Salah (27) và Kevin De Bruyne (17). Đây cũng là lần thứ 8 anh góp dấu giày vào 3 bàn thắng trong một trận Ngoại hạng Anh.

Dù là linh hồn trong lối chơi của MU, tương lai Fernandes vẫn là dấu hỏi khi hợp đồng chỉ còn thời hạn đến năm 2027. Hiện tại, các CLB Saudi Arabia được cho là muốn chiêu mộ cựu sao Sporting Lisbon.

Bốn bàn thắng của MU trước Wolves Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.