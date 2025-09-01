Cầu thủ có số áo to nhất của MU lập hat-trick trong 22 phút

JJ Gabriel tiếp tục khẳng định danh tiếng đang lên nhanh chóng của mình khi lập hat-trick ngay trong hiệp một cho đội U18 Manchester United - dù mới chỉ 14 tuổi.

JJ Gabriel được trao áo số 95 là to nhất trong lịch sử MU.

Gabriel được mệnh danh là “Kid Messi” sau khi nổi tiếng trên mạng vì những màn trình diễn futsal xuất sắc. Tài năng trẻ này ghi bàn ở các phút thứ 5, 14 và 27 trong chiến thắng 4-0 trên sân Derby County.

Đội trưởng Amir Ibragimov, 17 tuổi, sau đó ấn định tỷ số bằng một quả phạt đền trong hiệp hai, giúp đoàn quân của Darren Fletcher tiếp tục giành thắng lợi thuyết phục.

Cú hat-trick của Gabriel thể hiện rõ sự đa dạng trong khả năng dứt điểm: một pha sút chân phải mở tỷ số, một cú sút căng sau khi bóng dội xà ngang, và cuối cùng là cú ra chân lạnh lùng bằng chân trái trong tình huống phản công sau đường kiến tạo của Samuel Lusale.

Đây là khởi đầu mùa giải hết sức ấn tượng của tiền đạo tuổi teen, người ghi năm bàn chỉ sau ba trận khoác áo U18. Không chỉ vậy, đội trẻ của Manchester United cũng giữ sạch lưới cả bốn trận trên mọi đấu trường.

Gabriel được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất xuất hiện ở Carrington trong nhiều năm trở lại đây. Hồi đầu năm, tài năng này trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho U18 Manchester United, khi vào sân từ ghế dự bị và ghi liền hai bàn trong chiến thắng kỷ lục 13-1 trước Leeds. Sau đó, Gabriel được trao số áo chính thức 95 — con số cao nhất trong lịch sử CLB — đồng thời ký hợp đồng tài trợ với Nike.

Dù chưa đủ tuổi để tham dự FA Youth Cup mùa này, Gabriel được kỳ vọng tiếp tục thỉnh thoảng tập luyện cùng đội một của Ruben Amorim nhằm thúc đẩy quá trình phát triển thần tốc.

Là con trai của cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland Joe O'Cearuill, Gabriel đã sớm lọt vào tầm ngắm của Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich. Tuy nhiên, United hy vọng lộ trình lên đội một rõ ràng sẽ giữ chân viên ngọc quý này ở lại Manchester.