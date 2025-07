MU trao số áo lịch sử cho 'Kid Messi'

Theo Mail Sport, "Quỷ đỏ" thuyết phục Gabriel ký tiếp hợp đồng bất chấp sự dòm ngó từ nhiều CLB lớn châu Âu, gồm cả những đối thủ trực tiếp tại Premier League. Giám đốc Thể thao Jason Wilcox và trưởng bộ phận đàm phán Matt Hargreaves ra mặt để chốt tương lai của thần đồng này.

Ngay sau đó, Gabriel khoe ảnh mặc đồ tập MU với số áo 95, con số cao nhất từng được trao cho một cầu thủ đội một. Kỷ lục trước đó thuộc về Godwill Kunoki (số 87). Gabriel được đánh giá rất cao khi có số áo ở đội một dù mới 14 tuổi.

Gabriel được các HLV và nội bộ MU kỳ vọng trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử đội bóng, thậm chí ở Premier League. Gabriel mới 14 tuổi và phải tới tháng 10 năm nay mới tròn 15, song chơi nổi bật ở cấp độ U18.

Nếu được góp mặt tại Premier League mùa tới, Gabriel hoàn toàn có thể phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại giải đấu. Hiện tại, kỷ lục này do Ethan Nwaneri của Arsenal nắm giữ (15 tuổi và 181 ngày).

JJ Gabriel, tên đầy đủ là Joseph Junior Andreou Gabriel, sinh ra ở London, từng ăn tập tại Chelsea, Arsenal và West Ham trước khi cập bến MU. Từ nhỏ, cậu bé này nổi tiếng với kỹ thuật điêu luyện.

Đáng chú ý, khi mới 6 tuổi, Gabriel có thể tâng bóng 1.000 cái liên tục. Năm 9 tuổi, cậu từng gây bão mạng với video "Kid Messi" trên YouTube - biệt danh mà Gabriel bây giờ muốn gạt bỏ để khẳng định tên tuổi riêng.

HLV cá nhân Alfie Brooks, người từng kèm riêng cho Gabriel, không tiếc lời khen: "Tôi đã huấn luyện gần 1.000 cầu thủ học viện, JJ là tài năng kiệt xuất nhất tôi từng thấy. Nếu vào phòng thay đồ Premier League bây giờ, cậu ấy còn giỏi kỹ thuật hơn cả các cầu thủ lớn".

Không chỉ có tài, Gabriel còn được gia đình đầu tư bài bản. Cha của cậu, cựu tuyển thủ Cộng hòa Ireland Joe O’Cearuill, đổi họ gia đình thành Gabriel để vừa mang ý nghĩa tôn giáo vừa giúp xây dựng thương hiệu dễ nhận diện. Gabriel còn được học tại nhà và tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt như một cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhiều tuyển trạch viên tin rằng, thay vì Messi, Gabriel có thể đi theo hình mẫu của Ronaldo, một siêu sao toàn diện và bùng nổ. Thậm chí, khi Cristiano Ronaldo Jr còn ở học viện MU, cả hai là đôi bạn thân, thường xuyên sang nhà Ronaldo Sr. chơi và tập luyện cùng nhau. Chính CR7 cũng tặng Gabriel áo đấu có chữ ký trước khi rời Old Trafford sang Saudi Arabia.

Mới 14 tuổi nhưng "Kid Messi" có suất ở đội U18 và ra mắt tuyển U15 Anh hồi tháng Hai. Giờ đây, với bản hợp đồng mới, MU đang làm mọi cách để Gabriel trở thành viên ngọc quý không bị bất cứ CLB nào cướp mất.

