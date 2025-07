Muller có câu trả lời cho MU

Tiền đạo 35 tuổi sẽ kết thúc sự nghiệp tại Bayern Munich sau khi FIFA Club World Cup 2025™ khép lại và sẽ trở thành cầu thủ tự do. Muller được cho là sẽ chuyển sang chơi tại giải Major League Soccer (MLS) của Mỹ.

Muller từng được Louis van Gaal, khi còn là HLV trưởng Manchester United, muốn chiêu mộ vào năm 2015. Chân sút kỳ cựu người Đức tiết lộ bản thân bị lôi cuốn bởi cơ hội thi đấu tại Premier League.

"Có, tôi đã nghĩ đến việc sang Anh", Muller chia sẻ với CBS Sports. "Đã có những lúc tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt khi trải nghiệm chơi bóng ở Premier League".

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu chuyển đến MU có phải lựa chọn hấp dẫn không, Muller thừa nhận: "Trước đây hay bây giờ? Bây giờ à? Không, không. Tôi không phải là người phù hợp với họ và họ cũng không phải là CLB phù hợp với tôi. Chúng tôi sẽ không vui và họ cũng vậy. Thời điểm này không phải là sự kết hợp hoàn hảo".

Trong một cuộc phỏng vấn trên The Athletic năm 2020, Muller khẳng định: "Tôi đã tưởng tượng mình có thể đến MU. Việc tôi muốn đến là sự thật, không phải trò đùa. Thương vụ trở nên nghiêm túc với Louis van Gaal. Đã có những cuộc đàm phán nhưng Bayern muốn tôi ở lại. Cuối cùng tôi không thể ra đi".

Được đôn lên đội một Bayern năm 2008 sau khi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB, Muller là cầu thủ giành nhiều danh hiệu Bundesliga nhất lịch sử với 12 lần vô địch, đồng thời sở hữu đầy đủ các danh hiệu lớn nhỏ cùng đội bóng xứ Bavaria.

Trên đấu trường quốc tế, Muller có 131 lần khoác áo ĐT Đức và giã từ đội tuyển sau Euro 2024. Hiện tại, anh còn cơ hội bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu với Bayern khi đội bóng đang cạnh tranh tại FIFA Club World Cup 2025™.

