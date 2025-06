Muller: 'Bayern không cho đối thủ phản kháng'

Bayern Munich có một khởi đầu ấn tượng tại Club World Cup khi giành chiến thắng hủy diệt 10-0 trước Auckland City. Với 34 lần vô địch Bundesliga và đội hình có giá trị lên tới 903 triệu euro, "Hùm xám" không gặp nhiều khó khăn để vùi dập đối thủ.

Phát biểu sau trận, tiền đạo Thomas Muller cho biết: “Chúng tôi chơi tốt, nghiêm túc và đầy nhiệt huyết. Chúng tôi không để bất kỳ nguy cơ nào xảy ra hay là tạo cơ hội để đối thủ phản kháng. Sau mỗi bàn thắng, Bayern ngay lập tức muốn có bàn tiếp theo. Đó là lý do chúng tôi tạo ra được một tỷ số đậm như vậy".

Muller cho biết rất thích thú khi chứng kiến sân vận động đầy ắp khán giả. "Người hâm mộ rất vui vẻ với những bàn thắng. Chúng tôi muốn tiếp tục như vậy, dù không phải lúc nào cũng đạt được kết quả như thế này", tiền đạo người Đức nói thêm.

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany của Bayern phát biểu: “Khi một đội bóng chơi phòng ngự tốt, không phải lúc nào cũng dễ dàng để ghi được 10 bàn. Chúng tôi đã không thể ghi nhiều bàn hơn ở trận vừa qua".

HLV người Bỉ thừa nhận hiệu số rất quan trọng ở những giải đấu cúp như Club World Cup. Ông nói: "Chúng tôi chơi rất nghiêm túc và làm những gì cần làm. Hiệu số bàn thắng có thể sẽ trở nên quan trọng trong bảng này".

Chiến thắng trước Auckland City giúp Bayern tạm dẫn đầu bảng C Club World Cup. Hai đối thủ còn lại ở bảng này là Benfica và Boca Juniors.

