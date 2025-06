Pha bỏ lỡ khó tin ở Club World Cup

Tình huống diễn ra ở phút 81 của trận đấu. Sorloth nhận đường căng ngang của Marcos Llorente trong vùng cấm, nhưng chân sút này lại đệm bóng lên trời dù trước mặt là khung thành trống. Sorloth bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Atletico.

Pha hỏng ăn của Sorloth nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Đây là pha bỏ lỡ khó tin nhất ở Club World Cup năm nay". CĐV khác bình luận: "Pha dứt điểm thiếu trách nhiệm". Người hâm mộ khác nhận xét: "Atletico chắc muốn về nước sớm".

Sau pha bóng này, Atletico phải chơi thiếu người do trung vệ Clement Lenglet bị truất quyền thi đấu. Đội bóng Tây Ban Nha nhận thêm 2 bàn thua từ Mayulu và Lee Kang-in của PSG.

Thất bại 0-4 trước PSG khiến áp lực đè nặng lên vai HLV Diego Simeone. Với một hàng công thiếu hiệu quả và hàng thủ lỏng lẻo, ông cần tìm ra giải pháp nhanh chóng để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.

