Auckland City đổi đời dù thua 0-10

Trận thua 0-10 trước Bayern Munich hôm 15/6 khiến Auckland City trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán ở FIFA Club World Cup 2025.

Auckland City là đội bóng bán chuyên đến từ New Zealand.

Dù thất bại thảm hại, Auckland City - đội bóng bán chuyên đến từ New Zealand - vẫn đổi đời nhờ những lợi ích tài chính và danh tiếng to lớn từ giải đấu này. Theo The Athletic, Auckland City sẽ nhận được khoản tiền thưởng tham dự lên đến 1,1 triệu USD (khoảng 488.000 bảng).

Ngoài ra, hơn 10 triệu USD khác sẽ được FIFA chuyển cho LĐBĐ New Zealand và châu Đại dương, nhằm phát triển bóng đá khu vực này. Bên cạnh đó, sau khi kết thúc FIFA Club World Cup 2025, Auckland City chắc chắn nhận thêm ít nhất vài triệu USD từ một phần doanh thu bản quyền truyền hình và vé xem, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển CLB.

Ngoài ra, nếu thắng một trận ở vòng bảng, Auckland City có thể mang về 2 triệu USD ; thậm chí hòa một trận cũng giúp họ kiếm được tiền ( 1 triệu USD ). Nếu họ vào được vòng 16, đó sẽ là 7,5 triệu USD , vượt qua tổng giá trị của cả CLB Auckland.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, việc Auckland City có điểm ở vòng bảng FIFA Club World Cup cũng là rất khó. Chính vì thế, việc được tham gia Club World Cup, dù kết quả ra sao, mang lại cho họ cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu, tăng cường thương hiệu và thu hút tài trợ.

Trận đấu với Bayern, dù thua đậm, đã được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới, giúp Auckland City tiếp cận hàng triệu khán giả, từ đó mở ra tiềm năng hợp tác với các nhà tài trợ và đối tác quốc tế.

Thành lập vào tháng 2/2004, Auckland City đáp ứng đủ điều kiện tham dự FIFA Club World Cup, khi thống trị bóng đá cấp CLB của châu Đại dương (OFC). Auckland City có lần thứ 12 tham dự FIFA Club World Cup, giành vé nhờ vô địch OFC Champions League 11 lần trong 14 năm qua.

Những thành viên của Auckland City FC đều có công việc toàn thời gian bên ngoài, và chơi bóng chỉ là nguồn thu nhập thứ hai hoặc công việc bán thời gian của họ. Hậu vệ phải Jordan Vale là giáo viên. Tiền vệ cánh phải Jerson Lagos là thợ máy bán thời gian. Thủ môn của họ, Conor Tracey, là nhân viên thủ kho của một công ty dược.

Phần lớn dàn cầu thủ Auckland City phải xin nghỉ phép, thậm chí xin nghỉ không lương từ công việc hàng ngày để đổi lấy cơ hội dự FIFA Club World Cup 2025. Và nếu gây địa chấn ở FIFA Club World Cup 2025, họ thậm chí có thể nhận được một khoản tiền thay đổi cuộc đời, lên tới hàng triệu USD.

Reus kiến tạo ngẫu hứng Pha giật gót của Marco Reus trong trận hòa 3-3 giữa LA Galaxy và St. Louis City SC tại vòng 18 MLS sáng 15/6 trở thành tâm điểm chú ý.