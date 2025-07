MU chấm dứt vụ Gyokeres

Hè này, "Quỷ đỏ" kịp mang về Matheus Cunha từ Wolves để chuẩn bị cho mùa giải mới, đồng thời vẫn giữ sự quan tâm dành cho Bryan Mbeumo của Brentford. Về phía HLV Ruben Amorim, ông cũng ráo riết tìm kiếm một số 9 mới khi Rasmus Hojlund gây thất vọng với chỉ vỏn vẹn 4 bàn tại Premier League mùa trước.

Gyokeres từng là cái tên Amorim nhắm đến, bởi cả hai có quãng thời gian làm việc chung tại Sporting Lisbon. Tuy nhiên, chân sút người Thụy Điển đang tiến rất gần tới việc gia nhập Arsenal, thậm chí anh sẵn sàng làm mọi cách để rời Bồ Đào Nha.

Trước tình hình đó, Ollie Watkins lọt vào tầm ngắm của MU. Tiền đạo của Aston Villa được cho là bật đèn xanh cho khả năng chuyển đến Old Trafford. Theo truyền thông Anh, "Quỷ đỏ" đã có những cuộc đàm phán sơ bộ với Villa về trường hợp của Watkins, nhất là khi cầu thủ này từng không hài lòng vì bị đẩy xuống hàng ghế dự bị mùa trước.

Aston Villa định giá chân sút 29 tuổi khoảng 60 triệu bảng, nhưng MU không sẵn sàng chi số tiền này vì lo ngại tuổi tác cũng như giá trị bán lại không cao. Watkins hiện còn 3 năm hợp đồng với Villa. Được biết, đội chủ sân Old Trafford thậm chí tính đến phương án đưa Marcus Rashford vào thỏa thuận trao đổi, nhưng Villa từ chối do chưa thực sự mặn mà với tiền đạo người Anh sau quãng thời gian phong độ phập phù.

Một trở ngại khác với MU là việc họ không thể mang đến suất dự cúp châu Âu. Mùa trước, đội bóng của Amorim chỉ xếp thứ 15 và mất luôn tấm vé Champions League sau khi thua Tottenham 0-1 ở chung kết Europa League.

Gia nhập Villa từ hè 2020 với giá 28 triệu bảng từ Brentford, Ollie Watkins ghi được 87 bàn sau 223 trận trên mọi đấu trường cho đội bóng thành Birmingham.

