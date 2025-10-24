Cầu thủ 15 tuổi được trao cơ hội ở đội một MU

MU chuẩn bị tiếp đón Brighton tại Premier League vào cuối tuần này, nhưng tâm điểm của buổi tập trước trận lại là sự xuất hiện của tài năng trẻ JJ Gabriel.

Gabriel được MU ký hợp đồng cùng thời điểm với con trai Ronaldo năm 2021.

Trong buổi tập chia đội 11 vs 11, Ruben Amorim cho phép một số cầu thủ trẻ và dự bị tham gia, nhằm giúp họ duy trì phong độ và thích nghi với nhịp độ đội một. Trong số đó, JJ Gabriel - được ví như "Neymar mới" của MU, lần đầu ra mắt

Gabriel là một trong những tài năng hay nhất học viện "Quỷ đỏ". Mùa hè vừa qua, MU phải nỗ lực giữ chân thần đồng này, nhờ vào việc tạo lộ trình rõ ràng hướng tới đội một. Jason Wilcox và Omar Berrada cũng trực tiếp gặp gỡ để thuyết phục Gabriel tiếp tục phát triển ở Old Trafford.

Mùa này, Gabriel được đôn lên đội U18 và gây ấn tượng mạnh khi ghi 7 bàn và 1 kiến tạo sau 6 trận. Dù còn rất trẻ, năng lực của cậu thu hút sự chú ý không chỉ từ CLB mà cả các nhãn hàng lớn, với Nike chiến thắng Adidas trong cuộc đua ký hợp đồng thương mại với thần đồng 15 tuổi.

Theo Manchester Evening News, nhiều người trong MU tin rằng Gabriel có thể là tài năng xuất chúng nhất mà học viện từng sản sinh. HLV Amorim cũng gặp Gabriel vào tháng trước, trao đổi về triết lý bóng đá, tinh thần làm việc và lấy Cristiano Ronaldo làm hình mẫu.

Hiện tại, Amorim sẽ tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp, khi MU đối đầu Brighton vào tối 25/10. Đây là đối thủ từng khiến "Quỷ đỏ" thất thủ 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất.