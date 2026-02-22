Hình ảnh uy quyền gây sốt của Ronaldo

Rạng sáng 22/2, Cristiano Ronaldo gây ngỡ ngàng khi khoác chiếc áo choàng tượng trưng cho danh dự và quyền lực tại Saudi Arabia.

Ronaldo choàng áo như một vị vua sau trận.

Cristiano Ronaldo tiếp tục tạo dấu ấn tại Saudi Pro League khi lập cú đúp giúp Al Nassr thắng 4-0 trước Al Hazem ở vòng 22 và tái chiếm vị trí số một. Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo gây chú ý khi xuất hiện trong chiếc áo choàng truyền thống Bisht, còn được gọi là "Golden Cloak".

Bisht không phải trang phục thông thường. Đây là loại áo choàng trang trọng, thường được nam giới Saudi khoác bên ngoài trong các dịp trọng đại. Nó tượng trưng cho địa vị cao, danh dự và quyền uy. Các nhà lãnh đạo, tộc trưởng hay nhân vật có vị thế thường mặc Bisht trong sự kiện quan trọng.

Việc Ronaldo khoác Bisht sau khi chạm mốc 500 bàn thắng kể từ tuổi 30 mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt. Đó là cách tôn vinh một nhân vật trung tâm, một biểu tượng thể thao đang tạo ảnh hưởng lớn tại giải đấu. Trong văn hóa Saudi Arabia, hành động này thể hiện sự trân trọng và ghi nhận.

Bisht thường có màu đen, be hoặc nâu. Phần viền được thêu tinh xảo bằng chỉ vàng hoặc bạc. Những phiên bản cao cấp nhất sử dụng chỉ vàng thủ công gọi là Zari, nhập khẩu từ Đức, Pháp hoặc Ấn Độ. Dòng bisht danh giá nhất là Al Hasawi, nổi tiếng với kỹ thuật thủ công tại vùng Al Ahsa. Trang phục này thường được làm từ len mềm, cashmere hoặc lông lạc đà, tạo độ rủ thanh lịch khi khoác trên vai.

Ronaldo không chỉ ghi bàn mà còn hòa mình vào văn hóa bản địa. Ở tuổi 41, anh vẫn là trung tâm của Al Nassr và giờ đây còn trở thành hình ảnh kết nối giữa bóng đá hiện đại và truyền thống Saudi.

Cú đúp giúp Al Nassr trở lại ngôi đầu. Còn chiếc Bisht khoác lên vai Ronaldo khẳng định rằng CR7 không chỉ là ngôi sao sân cỏ, mà còn là biểu tượng được tôn vinh tại mảnh đất này.