U23 Việt Nam phải rút ra bài học từ Uzbekistan

Thất bại của U23 Uzbekistan trước U23 Trung Quốc tại tứ kết VCK U23 châu Á 2026 là lời cảnh báo rõ ràng nhất dành cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam cần cẩn trọng trước U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

U23 Uzbekistan bước vào trận tứ kết với U23 Trung Quốc trong tâm thế cửa trên. Họ áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng, số pha dứt điểm cũng như khả năng tổ chức tấn công. Tuy nhiên, đội bóng Trung Á lại rơi vào bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ.

Theo HLV Ravshan Khaydarov, nguyên nhân lớn nhất khiến U23 Uzbekistan không thể ghi bàn là sự thiếu sáng tạo trong 1/3 phần sân đối phương, khu vực quyết định khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

"Điểm mạnh của U23 Trung Quốc là sự kỷ luật và chặt chẽ. Họ thường cố gắng co hẹp khối đội hình ở trung lộ, từ đó ép chúng tôi phải đá hai biên hoặc sử dụng bóng dài", HLV Khaydarov chia sẻ.

Thất bại của U23 Uzbekistan là lời cảnh tỉnh cho Việt Nam. Ảnh: AFC

Bên cạnh đó, U23 Trung Quốc cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Họ chủ động co cụm đội hình, khóa chặt trung lộ, buộc U23 Uzbekistan phải đưa bóng ra hai biên hoặc thực hiện những đường chuyền dài có độ rủi ro cao. Lối chơi kỷ luật, chặt chẽ và kiên nhẫn ấy giúp U23 Trung Quốc đứng vững trước sức ép liên tục, đồng thời khiến đối thủ dần đánh mất sự sắc bén.

Đây chính là bài học mà U23 Việt Nam cần đặc biệt cẩn trọng. Sau vòng bảng, xuất hiện những ý kiến cho rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik phần nào phụ thuộc vào các tình huống cố định, đặc biệt là những quả phạt góc. Khi đối thủ có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và tổ chức phòng ngự tốt tại tứ kết như U23 UAE, các miếng đánh quen thuộc rất dễ bị bắt bài.

Rõ ràng, U23 Việt Nam cần chuẩn bị thêm nhiều phương án tấn công đa dạng hơn, bao gồm việc tăng cường các pha phối hợp trung lộ, những tình huống xâm nhập vùng cấm thông minh và sự đột biến cá nhân ở tuyến trên.

Chỉ khi duy trì được sự linh hoạt và sáng tạo trong lối chơi, U23 Việt Nam mới có thể tránh đi vào vết xe đổ của U23 Uzbekistan và giành lợi thế khi chạm trán những đối thủ chơi phòng ngự kỷ luật như U23 Trung Quốc tại bán kết.

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.