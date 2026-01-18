Nội bộ Real dậy sóng

Cầu thủ và ban lãnh đạo Real Madrid buồn bã, bất ngờ xen lẫn thất vọng khi bị CĐV la ó sau trận thắng 2-0 trước Levante tại La Liga ngày 17/1.

Vinícius bị la ó nặng nề.

Theo El Pais, không khí tại phòng thay đồ Real Madrid hiện trở nên căng thẳng khi một bộ phận cổ động viên la ó đội bóng và các cầu thủ ngay từ phần khởi động, trong lúc đọc tên đội hình và suốt trận đấu.

Các ngôi sao như Vinicius Junior, Jude Bellingham và Federico Valverde chịu tiếng la ó nặng nề nhất, thậm chí chủ tịch Florentino Perez cũng bị huýt sáo khi hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn. CĐV vẫy khăn trắng và hô khẩu hiệu đòi Perez từ chức, phản ánh sự thất vọng sau chuỗi kết quả kém cỏi gần đây, bao gồm thất bại ở Siêu cúp Tây Ban Nha trước Barcelona, loại khỏi Copa del Rey bởi Albacete và sự ra đi của HLV Xabi Alonso.

Dù giành chiến thắng nhờ hai bàn của Kylian Mbappe và Raul Asencio, không khí Bernabeu vẫn nặng nề. Cầu thủ và ban lãnh đạo Real Madrid bày tỏ sự thất vọng trước phản ứng từ người hâm mộ.

Không ít ngôi sao Real cho rằng cổ động viên chỉ ủng hộ đội bóng khi mọi thứ suôn sẻ, nhưng "mọi thứ biến mất" sau thất bại. Điều này có thể dẫn đến nhiều biến động về việc đàm phán hợp đồng và tương lai của trụ cột Real hè tới.

Vinicius là người chịu áp lực lớn nhất và thậm chí được cho là gần như khóc khi rời sân. HLV Arbeloa nhấn mạnh rằng CĐV có quyền bày tỏ ý kiến, nhưng kêu gọi sự ủng hộ vì lịch sử Real Madrid chỉ thành công khi các khán đài Bernabeu đứng sau lưng đội bóng.

Ông cũng khẳng định những tiếng la ó đến từ "một phần nhỏ" và nguồn gốc từ những người không thực sự yêu mến CLB.Real Madrid cảnh báo sẽ xem xét camera an ninh để xử lý những trường hợp la ó, có thể cấm vào Grada (khu vực dành riêng cho các CĐV nhiệt thành).